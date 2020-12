V Planici potekajo sklepne priprave za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih od 10. do 13. decembra, ki bi moralo biti že marca, a je bilo zaradi pandemije preloženo v novo tekmovalno sezono. Izvedba tekmovanja decembra je izjemen organizacijski zalogaj za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in Organizacijski komite Planica, saj bodo morali upoštevati vse ukrepe za preprečevanje okužb s korovairusiom.

»V tem času je najbolj pomembno, da ohranimo tekmovanja na najvišji ravni. To je izjemnega pomena za športnike in športno javnost ter pogoj, da bomo šport na najvišji ravni ohranili tudi v prihodnje. Planica brez gledalcev ne bo ista, vendar sem prepričan, da bodo zvesti navijači stiskali pesti za skakalce pred televizijskimi zasloni,« je izpostavil predsednik SZS Enzo Smerkar.

Nov obraz v organizacijskem ustroju je generalni sekretar Tomaž Šušterišč, prvi operativec prireditve. Za njim in sodelavci je veliko neprespanih noči, ko so trepetali, ali bodo tekmovanje sploh lahko izvedli. »Planica bo posebna iz več razlogov. Nismo vajeni, da bi bilo tekmovanje v marcu odpovedano. Prvič bo tekmovanje na letalnici decembra. Zaradi boljše televizijske gledanosti bodo vse tekme v Planici prvič popoldne pod žarometi. Zaradi covid-19 smo se znašli v situaciji, v kakršni se nismo še nikoli. Najbolj nam je žal, da v Planici ne bomo mogli pozdraviti množice gledalcev. Naredili bomo vse, da bo Planica kljub tem neponovljiva in drugačna,« je poudaril Tomaž Šušteršič.

Izguba bo več kot milijon evrov Zaradi ukrepov za preprečevanje širitve koronavirusa kopni upanje, da bi bilo v Planici vsak dan vsaj 1500 gledalcev, ki bi si tekmovanje ogledali iz avtomobila s parkirišča. Razmere so vplivale na finančni proračun prireditve. Z odpovedjo tekme marca je nastalo za več kot milijon evrov izgube. Izvedba decembra bo rdeče številke še povečala, saj v normalnih razmerah prihodek, ki je vezan na gledalce, kar 35 odstotkov proračuna. Škoda bo manjša, če prvenstvo izvedejo, kot če bi ga ne bi, saj imajo podpisane številne pogodbe. Računajo, da jim bo del izpada prihodka pokrila država, preostali del pa s prireditvami v naslednjih letih. Za Jelka Grosa bo letošnje prvenstvo zadnje v vlogi vodje tekmovanja na letalnici. »Od lani smo imeli uskladiščenega 5000 kubičnih metrov snega, kar nas je navdalo z mirnostjo, da počakamo na mrzle dni za izdelavo snega s stroji. 1000 kubikov snega smo pripeljali iz tekaškega tunela, nato smo ga izdelali še 2000 kubičnih metrov. Tako ga je bilo že preveč in včeraj smo morali z letalnice odstraniti 500, 600 kubičnih metrov. Že sredi novembra smo začeli pripravljati zaletišče, zelo pedantno smo urezali zaletno smučino,« je poročal Jelko Gros, ki je veliko pozornosti namenil predskakalcem, zato so jim za trening pripravili ledeno zaletno smučino na 138-metrski skakalnici. V naslednji dneh bodo zasnežili še doskočišče, da bodo lahko vadili doskok na sneg. Ker bo tekmovanje v Planici pozno popoldne, skoraj ni možnosti, da bi pihal vzgonski veter, ki je predpogoj za rekordne polete, saj običajno piha v hrbet. »Kako je možno leteti daleč z vetrom v hrbet, nas je največ naučil Peter Prevc, ko je skočil rekord planiške letalnice 248,5 metra in naredil telemark, za katerega je prejel tri najvišje možne ocene 20 in dvakrat 19,5 točke. S pravilno višino zaletišča in dobro formo skakalca bo možno poleteti 250 metrov,« je pojasnil Gros. Svetovni rekord v letenju na smučeh je 253,5 metra Avstrijca Stefana Krafta marca 2017 v Vikersundu, rekord planiške letalnice pa 252 metrov (Japonec Rjoju Kobajaši marca 2019). »Pri pripravi svetovnega prvenstva je eno glavnih vodil covid-19. V Planici bosta dve coni. V zeleni bodo tekmovalci s spremljevalci, vse ostalo bo siva cona, v kateri bodo osebe, ki so nujne za izvedbo tekmovanja. Vsi bodo morali imeti za vstop negativen test, mešanja med sivo in zeleno cono naj ne bi bilo, razen v izrednih razmerah. Glede organizacije je narejeno vse in še več, da Planica ne postane novo žarišče za covid okužbe. Menim, da bo prireditev varna in bo ostala v lepem spominu. Nenazadnje je bo to prva množična prireditev na prostem v Sloveniji v času epidemije in bo tudi vzorec za vse naslednje športne prireditve na prostem,« je pojasnil vodja zdravniške službe Robert Caretta.