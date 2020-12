Konec makadamske ceste Pot na Golovec, ki pelje na vrh hriba, te dni ni zgolj običajno izhodišče za rekreativce. Je tudi izhodišče prav posebne gozdne poti, ki prečka veliko gozdno jaso in ki so jo za otroke pripravili v javnem zavodu Mala ulica – centru za otroke in družine v Ljubljani. Pot je označena z lesenimi mušnicami, ob poti pa so pripravljeni tudi izzivi in naloge, ki jih otroci lahko rešijo skupaj s starši. Rešitve male raziskovalce pripeljejo do skritega zaklada.

Gozdna pot je označena še do petka, 4. decembra, ko bodo v Mali ulici razkrili novo lokacijo. Ekipa Male ulice namreč vsak petek postavi novo gozdno pot in zemljevid objavi na spletni strani zavoda, pot pa je nato označena en teden. Načrtujejo, da bodo nove izzive v gozdu postavljali vsaj do konca šolskega leta, saj je gozdnih poti v mestu dovolj.