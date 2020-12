Novoletno drevo, ki okrašuje center Domžal, je opremljeno s kar sedem tisoč led žarnicami. Okrasitev je zelo unikatna, saj je popolnoma »eko« – uporabili so eko led žarnice. Ker se v občini Domžale zavedajo dragocenosti narave, so gozdove pustili nedotaknjene in se podali v svet modernega ustvarjanja, saj so isto drevo kot lani v malce drugačni preobleki ponovno postavili tudi letos. Nekaj posebnega je bil tudi sam prižig prazničnih luči na novoletnem drevesu, ki zaradi razmer tokrat sicer ni potekal tako slovesno kot v preteklih letih, ko je mlado in staro napolnilo center Domžal in tržni prostor v Domžalah. Spletni portal domzalec.si je namreč skupaj z občino Domžale pripravil virtualni prižig luči, ki jih je v nedeljo ob 18. uri prižgala Ajda Sokler, ki je tudi povezovala program v živo med virtualnim sprehodom. Še pred tem sta občanke in občane nagovorila častna občanka Vera Vojska in župan Toni Dragar.

Kavarna ob smreki ima zaprta vrata Podobno kot v Domžalah je v vsej svoji praznični lepoti zasijalo tudi drevo sredi Kamnika. Pod »komando« kamniškega župana Mateja Slaparja je čast prižiga prazničnih luči letos pripadla delavcem Komunalnega podjetja Kamnik, ki so tako kot vsako leto poskrbeli za namestitev dobrih šest kilometrov in pol različnih lučk in druge praznične okrasitve, med katero še posebej izstopa izjemno lepo in košato ter z lučkami okrašeno novoletno drevo na Glavnem trgu. Neznani darovalec smreke letos prihaja iz Podgorja. A večjega prazničnega vzdušja ob kozarčku toplega napitka in dišečih sladkarij letos, kot kaže, ne bo. Kot nam je povedal Jože Galičič, ki ima kavarnico na Glavnem trgu, se je odločil, da bodo do preklica ukrepov vrata lokala zaprli. »Odločil sem se, da je bolje, če ne delamo. Ker je trg odprt in bi se gostje zadrževali na trgu, bi posledično lahko imel težave, zato je bolje, da zdaj malo po trpimo in bo kasneje boljše, lepše,« je povedal Galičič in priznal, da je žalostno, ker je mesto zaradi tega bolj mrtvo in pusto. vl