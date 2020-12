Mislim svoje mesto: Iz sproščenosti v tesnobo

Prehod iz sna v budnost je mnogo manj prijeten od prehoda iz budnosti v spanje. Prehod je treba tlakovati z jutranjimi rituali, da se spravi v gibanje najprej živo bitje, potem oseba in končno še subjekt, ki lahko odpre vrata in se odpravi v mesto tak, da Ljubljani kaže le tisto, kar naj bi na njem videla, in z zakritjem vsega, kar je bolje obdržati zase.