Ko pomislimo na družinske ansamble v naših krajih, ni konkurence. Ansambel bratov Avsenik, Vilka in Slavka, iz leta 1953 v tej kategoriji vselej zasede prvo mesto. Vendar Avseniki niso ne prvi ne izhodiščni primer domačega družinskega benda. Pred njimi so delovali Fantje na vasi, pevski kvintet iz ljubljanske soseske Trnovo. V 30. letih prejšnjega stoletja so peli ljudske pesmi in bili zvezde ljubljanskega radia, kot taki pa inspiracija tako Avsenikom in Fantom s Praprotna kot mnogim drugim narodnozabavnim ansamblom. Radio Ljubljana je začel oddajati leta 1928, oni pa so tam prvič v živo nastopili leta 1932, zaradi česar jih gre šteti kot prvo slovensko pop zasedbo nasploh. Prvo zasedbo z radijsko slavo. Tudi Lojze Slak je najprej začel v zasedbi z bratoma, v slovenski narodnozabavni glasbi pa se da najti vsaj še ansambel bratov Poljanšek, ansambel Franca Miheliča, Frajkinclarje, Gamse in še koga.

Tudi zunaj narodnozabavne glasbe se v slovenskih pop in rock vodah da najti nekaj zasedb s sorodniškimi kombinacijami: bratske Avtomobile, Babewatch in Siddharto, Prismojene profesorje bluesa, brata Pešut, stare dobre Lene kosti, Hišo, brato-sestrsko Olivijo, razširjeno sorodniško Beltinško bando ali pač Black & White, ki se jih lahko spomnite po pesmi Prisluhni školjki, in ne nazadnje tudi Laibach.

Zarotniška skupina A družinske zasedbe so vendarle bolj značilne za stare kot sodobne čase in bolj za tradicionalna okolja. V 30. letih prejšnjega stoletja so se pojavili Carter Family, ki v ZDA veljajo za prvo vokalno zasedbo, ki je postala slavna. Iz njihovih vrst izhaja tudi June Carter, kasneje soproga Johnnyja Casha. Prav tako so peli ljudsko glasbo oziroma so Cartersi – podobno kot Fantje na vasi v slovenskih razmerah veljajo za eno prvih protonarodnozabavnih zasedb (čeprav so Trnovčani sami ta žanr odklanjali) – uvod v country glasbo. Tezo o vplivu tradicionalnosti po svoje potrjuje ameriški južnjaški rock. Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd (kjer je na mestu pevca pokojnega brata zamenjal mlajši) ali Black Crowes so sorodniški bendi. To so prav tako Sly and Family Stone, psihedelična funk zasedba dejanskih bratov in sester, junakov Woodstocka, ki pa so v 50. letih začeli kot otroška družinska gospel zasedba. Ansambel je nekakšna zarotniška skupina, omemba sorodniške povezanosti pa tak vtis dodatno okrepi. Podobno kot v primeru tolp. Daltoni niso bili najmočnejša tolpa Divjega zahoda, so pa danes zaradi imena najbolj razvpiti. Celo v Zeleni jami je včasih delovala posadka enakega imena. Pri tem ni nujno, da gre za dejanske sorodnike. Imamo lažne in prave brate. Righteous Brothers nista bila brata, v nasprotju z Everly Brothers ali Isley Brothers. Enako velja za Ramones, punk rock ansambel, katerega člani so dajali vtis, da gre za klone, niso pa bili v sorodu. Seveda vendarle prevladujejo zasedbe dejanskih sorodnikov, kot izrazito arhetipski družinski ameriški bend pa se ponujajo Osmonds. Čigumipop belska otroško-mladostniška družinska zasedba iz 60. let. Pet bratov in sestra, vsi pripadniki mormonske cerkvene ločine, podobnih obrazov, frizur, brezhibnih nasmeškov, zobkov in šobastih ustnic. Začeli so konec 50. let kot izključno vokalna zasedba, v kateri je bil najstarejši član star devet, najmlajši član pa tri leta. Preboj so doživeli ob obisku Disneylanda, ko jih je direktor oddelka za promocije slišal spontano peti v parku in jih leta 1962 uvrstil v Disneyjevo TV-oddajo. Sloveli so po uigranosti in tem, da vse posnamejo v prvem poskusu, obenem pa so bili TV-zvezde. Tekmeci temnopoltih Jackson 5. Osmonds in Jackson 5 sta bili zasedbi, narejeni po enakem kopitu. Najmlajša člana Donny in Michael sta bila glavna vokalista in sta potem tudi nadaljevala solo karieri, pri čemer je bil Michael Jackson bistveno uspešnejši. Če je beatlomaniji sledila osmondmanija, je to zamenjala baycityrollersmanija, torej navdušenje nad zasedbo Bay City Rollers, ki so bili spet bratska zasedba. Iz zgodnjih 60. let so tudi Bee Gees, britansko-avstralski bratski trio, kot Carpenters, duet brata in sestre. Vojni proti mamilom zavezani predsednik Nixon ju je dajal za zgled mladini, vseeno pa je Karen Carpenter leta 1983 umrla zaradi težav z anoreksijo, ki jo je pridobila z večletnimi brutalnimi dietami, tudi s pomočjo enormnih količin tablet. Izrazit primer svetovno znanega bratsko-bratrančevskega družinskega ansambla so Beach Boys, kar se jim pozna pri večglasnem petju, medtem ko avstralske AC/DC poganja kitarski bratski dvojec. Sestre so bile tudi ženski vokalni trio Ronnettes, prav tako disko kraljice Pointer sisters.