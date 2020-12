Upor na Rojah: Po zapornika jih je prišlo pet, a še premalo

Ker se Miha Strojan s prostega izhoda ni vrnil v zapor, so policisti konec aprila šli ponj v naselje ob Obvozni cesti na obrobju Ljubljane. Strojan jim je hotel ubežati, pri čemer so mu dodobra (in nasilno) pomagali tudi sorodniki. Zaradi tega morajo zdaj vsi skupaj pred sodnico.