Kdo je v Sloveniji ugasnil luč?

Vlada si ni mogla izbrati primernejše iztočnice za obeležitev praznovanja 30. obletnice plebiscita, kot je ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA): prva republika je STA ustanovila, druga jo ukinja. Da, zgolj za to gre: odločitev vlade, da nacionalni tiskovni agenciji, tej, ki jo je sama ustanovila, odtegne zakonsko in pogodbeno določene prihodke in si jo na tak način poskuša politično podrediti, je odpoved prvi republiki, torej Sloveniji, kakršna je bila izglasovana decembra 1990. Bili naj bi svobodna, demokratična, ekonomsko uspešna in v svet odprta skupnost, transformirajo pa nas v eno od sodobnih neliberalnih avtokratskih vladavin, ki imajo po definiciji težave z avtonomnimi družbenimi podsistemi, eden od teh pa so mediji.