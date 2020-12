»Rusija vrsto let sodeluje pri razvoju cepiva proti okužbi s hiv. Imamo lastne prototipe, imamo lastna cepiva,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še dejala Popova. Ob tem je izrazila upanje, da bo Rusija izkoristila vse svoje zmogljivosti, da dokonča razvoj domačega cepiva proti aidsu. 1. december je svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo od leta 1988. Na svetu živi približno 38 milijonov ljudi, ki so okuženi s HIV. Letno zaradi aidsa umre okoli 690.000 ljudi. Aids je leta 1981 prvi opredelil ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni. Vzrok za bolezen, ki je okužba s HIV, je bila ugotovljena v začetku 80. let minulega stoletja.