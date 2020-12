»To pa ne pomeni, da je ta razlika za vedno izgubljena. To gre v bilančni dobiček družbe, o katerem se bo lahko odločalo v prihodnjih letih,« je na današnji seji odbora DZ za finance, na kateri se je ta seznanil z letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb države in Slovenskega državnega holdinga (SDH) za leto 2019, povedala svetovalka uprave SDH Vanessa Grmek. Spomnila je, da sta letošnje izplačilo dividend za lansko poslovanje začasno prepovedala zavarovalniški in bančni regulator. »Tako je izpadla dividenda Zavarovalnice Triglav, Save Re in NLB, Pošte Slovenije zaradi nakupa Intereurope, da se družbe ne obremenjuje s pritiski na likvidnost, in nekaj pri Telekomu Slovenije,« je povedala.

Predsednik uprave SDH Janez Žlak je povzel, da je bilo poslovanje SDH v lanskem letu najboljše v šestletni zgodovini SDH. »Donos na kapital naložb v lasti države in SDH je lani dosegel 6,9 odstotka in presegel ciljno vrednost v letnem načrtu upravljanja v višini 6,2 odstotka,« je dejal in dodal, da je bil cilj, ki je bil določen v enaki višini kot predlani, SDH presegel kljub bistvenim spremembam v strukturi portfelja v upravljanju SDH.

Luka Mesec iz Levice je ocenil, da je bilo poslovanje SDH uspešno zaradi dela ljudi v družbah, ki jih upravlja. Ob tem je opozoril na zapiranje poštnih poslovalnic, ki niso dosegale ustrezne rentabilnosti. Primož Siter iz Levice pa je izrazil nestrinjanje z načrti za oblikovanje posebnega turističnega holdinga, kar naj bi bilo del načrta upravljanja kapitalskih naložb za prihodnje leto.