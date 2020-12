Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so danes ponovno poudarili, da razumejo in podpirajo prizadevanja vlade za zajezitev širjenja koronavirusa med prebivalstvom. Vendar tudi podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da trgovina ni vir žarišča okužb. Med 16. in 22. novembrom opravljena raziskava je pokazala, da je bilo v prodajalnah ugotovljenih le 1,9 odstotka okuženih zaposlenih, ki pa se niso okužili na delovnem mestu, so spomnili v današnjem sporočilu za javnost.

Kljub temu ostaja na podlagi vladnega odloka še vedno 80 odstotkov trgovin zaprtih, posledica pa so vedno težje razmere v trgovinski dejavnosti. Tokratni odlok velja od 24. oktobra, če prištejemo še podoben vladni ukrep iz spomladi, pa so npr. tekstilne prodajalne in prodajalne s čevlji v letošnjem letu zaprte že več kot 110 dni, torej skoraj že polne štiri mesece.

Da so razmere težke, potrjujejo tudi podatki o prodaji na minuli črni petek. Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) so prihodki po računih preko davčnih blagajn v trgovini na drobno tega dne v primerjavi s črnim petkom leta 2019 upadli za 35,4 odstotka. Če od teh podatkov odštejemo prilive iz tistih skupin trgovine, ki lahko v tem obdobju vendarle delno obratujejo, je upad celo 55-odstoten.

Ukrep vlade povzroča trgovinski dejavnosti ogromno gospodarsko škodo, opozarjajo v zbornici in kot še enega od dokazov za to navajajo že skoraj 10.000 na novo prijavljenih brezposelnih oseb iz trgovinske dejavnosti na Zavodu RS za zaposlovanje v letošnjem letu. To se jim zdi popolnoma nesprejemljivo.

Medtem so se nakupovalne navade potrošnikov v času epidemije covida-19 zelo spremenile in njihovi nakupi postajajo še mnogo bolj preudarni. Raziskava družbe Valicon je denimo pokazala, da že 51 odstotkov vprašanih v zadnjega pol leta troši manj, dodatnih 21 odstotkov jih bo verjetno trošenje zmanjšalo v prihodnjih mesecih. »Tako spremenjene potrošniške navade bodo vsekakor še dodatno vplivale na trgovino v prihodnje, kar lahko tudi pomeni, da trgovina in zasebna potrošnja ne bosta več ključna generatorja gospodarske rasti,« so opozorili v TZS.

Dodali so še, da so trgovci po spomladanskem valu epidemije veliko investirali v vzpostavitev oz. nadgradnjo svojih spletnih platform, saj so potrošniki svoje nakupe preusmerili na splet. Žal pa se temu ni prilagodila logistika, zato se v trgovini že srečujejo z nezadovoljstvom številnih potrošnikov, ki naročeno blago prek spleta prejemajo kasneje, kot pričakujejo.