V Srbiji potrdili skoraj 8000 novih okužb s koronavirusom

V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 7999 novih okužb z novim koronavirusom, največ v enem dnevu doslej, potem ko so opravili 22.837 testov, kar je prav tako največ v enem dnevu. Umrlo je 48 bolnikov s covidom-19, so sporočili z ministrstva za zdravje. Vlada napoveduje nove ukrepe.