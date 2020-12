Dober mesec najhitrejša Slovenka na smučeh Ilka Štuhec trenira večinoma po švicarskih ledenikih, v načrtu ima, da se v Sloveniji ne bo vračala do božiča. Pred kratkim je dopolnila 30 let in med vrsticami priznava, da jih malce že čuti. Njeno domovanje v zadnjih mesecih je Švica, natančneje ledenik Saas Fee, nekaj treninga pred začetkom sezone, ki bo čez tri dni v Sankt Moritzu, pa je opravila tudi v Davosu.

V včerajšnjem druženju z novinarji je Štajerka iz Švice prek spletne aplikacije teams sporočila, da so pogoji v zadnjih tednih odlični. V preteklosti ni bila praksa, da bi novembra trenirali na ledenikih, temveč na nižje ležečih smučiščih. Tokrat so bila le-ta zaradi pomanjkanja snega bodisi zaprta, bodisi jih lastniki ali najemniki niso pripravili kot posledico ukrepov vlad v alpskih državah zaradi pandemije koronavirusa. Dejala je tudi, da je bil odličen za trening tudi oktober, ki je bil v preteklosti v visokogorju vremensko muhast.

Sprememba pravil bi bila dobrodošla Veliko je govorila o zdravstveni realnosti. Tako celotna njena ekipa kot vsi, ki se ukvarjajo z zimskimi športi, jo čutijo na vsakem koraku. Priznava, da misel na covid-19 lahko jemlje veliko energije, saj nikoli ne veš, kje lahko virus stakneš. A se skuša s težko realnostjo čimmanj obremenjevati. »Bojazen pred virusom je res velika. V tej sezoni bo veliko dvojnih tekem v eni disciplini. V primeru pozitivnega testa se lahko zgodi, da manjkaš na dveh v enem vikendu, morda še na dveh naslednji konec tedna v drugi disciplini. Že tako tekem ni prav veliko. Morda bi lahko pri Mednarodni smučarski organizaciji spremenili kakšno pravilo, kot da denimo v seštevku disciplin ne bi šteli dve najslabši uvrstitvi,« meni Ilka Štuhec. Na mondeno smučarsko središče ima lepe spomine predvsem zaradi naslova smukaške prvakinje, ki ga je osvojila februarja 2017, sicer pa v Sankt Moritzu glede na svoje ime rezultatsko ni blestela. Le enkrat se je uvrstila med najboljšo deseterico, natančneje na 9. mesto pred štirimi sezonami. »Najbolj me veseli, da se sezona začenja. V zadnjih dneh smo se želeli čimbolj približati simulaciji tekme, zato sem si natančneje ogledovala progo in postavitve. S tekmicami se preveč ne obremenjujem, a če so istočasno na smučišču, jih hočeš nočeš z enim očesom opazuješ. Skušaš dobiti potrditev, da si na pravi poti. Sicer sem bila v zadnjih tednih največ s Švicarkami,« pojasnjuje 30-letna Mariborčanka. V minuli sezoni je prav Švicarka Corinne Suter osvojila mali kristalni globus tako v smuku kot superveleslalomu.