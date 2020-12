»Predlog Ukoma, ki je bil sprejet na dopisni seji vlade in s katerim se ukinja financiranje pomembnega javnega servisa za leto 2020–2021, je v celoti nesprejemljiv,« so v odzivu na današnje Dnevnikovo razkritje odgovorili iz koalicijske stranke DeSUS. Dodali so še, da bodo zahtevali takojšen umik sklepa, »s katerim vlada brez predhodne in argumentirane razprave močno posega v slovenski medijski prostor.«

Prepričani so, da STA v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo in spoštuje načela neodvisnega in nepristranskega novinarsko-agencijskega obveščanja. Proti sklepu, ki je bil sprejet na dopisni seji vlade, po naših informacijah sicer ni glasoval noben minister, niti iz te stranke. V DeSUS sicer pravijo, da z vsebino sklepa v času glasovanja niso bili podrobno seznanjeni.

Modro in odgovorno bi bilo, da obe strani izpolnita svoj del odgovornosti, da se pri tem držita pristojnosti in tako omogočita nadaljevanje sodelovanja med vlado in STA.

Nekoliko drugače pa je odgovoril minister za gospodarstvo in razvoj ter predsednik te iste SMC Zdravko Počivalšek . Ta je tvitnil: »Vlada ima kot ustanoviteljica in družbenica pravico zahtevati podatke o finančnem poslovanju agencij. Vodstvo STA pa ima dolžnost te posredovati. Kazanje mišic in reševanje osebnih zamer posameznikov ustvarja iz običajne uzance nepotreben konflikt, ki ni v interesu ne javnosti, ne vlade.«

Nekoliko manj jasen je odziv iz vrst prav tako koalicijske SMC. Poslanska skupina je namreč zapisala, da so se v SMC vedno zavzemali za samostojnost in neodvisnost medijev, zato jih skrbijo zapleti glede financiranja STA. »Kot nedopustno ocenjujemo prekinitev financiranja medija, ki opravlja javno službo in ocenjujemo, da za to ni ustrezne pravne podlage,« so nadaljevali. »Pozivamo, da se včeraj sprejeti sklep vlade nemudoma umakne. STA mora čim prej nemoteno nadaljevati z opravljanjem javne službe.«

Opozicija: Janša nadaljuje z »orbanizacijo« in postavlja interese SDS pred interese Slovenije

Iz opozicijske LMŠ so sporočili, da je vlada preprosto dolžna zagotoviti primerno financiranje Slovenske tiskovne agencije oziroma javne službe, ki jo ta opravlja. »Ustavitev financiranja lahko razumemo izključno kot še enega v nizu sistematičnih napadov na neodvisne medije, podobnega, le z drugačnimi sredstvi, vlada vrši tudi na RTV Slovenija,« so zapisali. »Cilj Janše in njegovih podpornikov je očitno en sam: prikrojiti medijske vsebine in njihovo interpretacijo ter obračunati z vsemi – posamezniki in hišami –, ki jim pri ustvarjanju enoumja in ’orbanizacije’ stojijo na poti. Obračunati kadrovsko in finančno ter s tem doseči vsebino, ukrojeno po meri vlade.« Povedali so še, da bodo uporabili vse demokratične vzvode, ki so jim kot največji opozicijski stranki na voljo, da ustavijo škodljivo delovanje te vlade.

Predsednica SD Tanja Fajon je nad odločitvijo vlade, da ustavi financiranje STA, ogorčena. Kot je poudarila, Janševa vlada s to potezo nadaljuje grobi pogrom nad mediji v naši državi. Predsednika vlade po navedbah Fajonove ne zanima javni interes nacionalnih medijev, temveč v ospredje postavlja zgolj interes lastne stranke.

Koordinator Levice Luka Mesec ocenjuje, da se je vlada odločila uničiti medijski prostor na čelu z osrednjo medijsko agencijo. »Janša je s tem pokazal, kako daleč je pripravljen iti. Že več mesecev si neuspešno poskuša podrediti STA, sedaj pa se je odločil, da bo tisto, česar si ne more podrediti, enostavno uničil ali izstradal.« Po Meščevem prepričanju bi v vsaki demokratični družbi takšna poteza, kot jo je včeraj potegnila vlada, pomenila tudi konec te vlade. Obrnil se je na koalicijski stranki SMC in DeSUS. Ti dve bosta namreč morali po besedah koordinatorja Levice pokazati, ali sta pripravljeni pri uresničevanju dogovorov z Janšo o turističnem holdingu in o polastitvi državnega premoženja iti tako daleč, da bosta uničili demokracijo.