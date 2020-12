Glasbenica in aktivistka Jadranka Juras je v soboto nastopila v oddaji Zadnja beseda! na Televiziji Slovenija, v kateri štiri ženske »v vašo dnevno sobo vstopajo v visokih petah, izrekajo ostra mnenja in odpirajo vroče teme«. Kakšna je povezava med določeno vrsto obutve in izražanjem stališč, ni jasno, so pa v zadnji oddaji komentatorke razpravljale tudi o sporni investiciji 780 milijonov evrov v Slovensko vojsko, kot to predvideva nedavno sprejeti zakon o zagotavljanju sredstev za investicije. Razmišljanju nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal, ki je ena od štirih komentatork v oddaji, o tem, da je nakup opreme sicer potreben, da pa je »vedno treba tehtati, kaj ob katerem času« in da Nato od nas ne zahteva nakupa točno določenih oklepnikov, pač pa bi se lahko kot majhna država specializirali denimo za kibernetsko varnost, je sledilo stališče Jadranke Juras, ki je močno vznemirilo del javnosti in tudi sam slovenski politični vrh.

»Sama smatram, da je velika odgovornost to, da hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost je to, da naši vojaki sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca,« je med drugim dejala Jurasova. Izpostavila je, da je v vojni proti terorizmu Amerika porabila že šest bilijonov dolarjev in da je vojna pač industrija dobička. »Čas je, da se Nato reformira, kajti zaenkrat je videti, kot da služi izključno imperializmu in industriji orožja,« je še dejala. Na njene besede se je odzvala Kresalova, ki je poudarila, da je večina misij, na katere so napoteni slovenski vojaki, izobraževalne narave, Jurasova pa je nato še dejala, da debata ni o tem, ali »smo proti slovenskim vojakom. To je populistična floskula, da tisti, ki se ne zavzemamo za to, da se da 780 milijonov v naslednjih šestih ali koliko letih v vojsko, da smo proti slovenskim vojakom; lepo vas prosim!,« je dejala.

»Višek vseh viškov!« Izjava glasbenice in aktivistke za zaščito živali je močno razburila obrambnega ministra Mateja Tonina, ki ga te dni verjetno precej nervira tudi dejstvo, da je Levici v pičlih petih dneh uspelo zbrati prek 28.000 podpisov za referendum o 780-milijonskem nakupu orožja. Iz v oddaji izrečene izjave je razbral, da Jurasova Slovensko vojsko obtožuje vojnih zločinov. »Kako nizko je še mogoče iti? Očitno so za uničenje Slovenske vojske dovoljena vsa sredstva. Dovolj je!,« je tvitnil in v enem naslednjih čivkov pristavil, da gre za »višek vseh viškov«. Izjava je razburila tudi nekdanjega notranjega ministra Vinka Gorenaka, ki se je po upokojitvi in umiku iz politike letošnjega marca na posebno prošnjo Janeza Janše vrnil kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. »Kar je preveč, je pač preveč,« se je v zapisu, v katerem sicer priznava, da ne gleda programov RTV in Pop TV (pogleda zgolj »kakšno njihovo svinjarijo, ko je nanjo opozorjen«), razhudil Gorenak. »To je najhujša žalitev Slovenske vojske, ki preprosto ne more in ne sme biti nekaznovana,« je še zapisal nekdanji policist in generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca pozval, naj se opraviči SV ter vsem državljanom in državljankam, oddajo Zadnja beseda! pa kar ukine. Včeraj se je odzval tudi poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc, ki je dejal, da odločno protestira proti načinu razprave v oddaji in izjavi Jadranke Juras. »Izjavo sem razumel kot obtožbo pripadnikov SV, da na mednarodnih misijah pobijamo lokalno prebivalstvo oziroma da tja odhajamo s tem namenom,« je zapisal v izjavi za javnost, v nadaljevanju pa naštel misije, na katerih se trenutno mudi 329 vojakov in vojakinj. »Prav povsod je temeljni smoter teh misij v zaščiti lokalnega prebivalstva pred različnimi, tudi vojaškimi grožnjami,« je poudaril in dodal, da imajo vse misije poudarjeno humanitarno noto. Zapisal je še, da njega in pripadnike ter pripadnice SV žali in hkrati žalosti neargumentirano razpravljanje o zelo resnih temah, ter da pričakuje, da se bo Jadranka Juras za izrečene obtožbe opravičila.