V sredo bo oblačno. Zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod pa snežilo. Burja na Primorskem se bo okrepila. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo v notranjosti Slovenije občasno še snežilo. Na Primorskem bo že večinoma brez padavin, pihala bo zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se začenja poglabljati ciklonsko območje. Alpe je od severa dosegla hladna fronta. V višinah priteka k nam hladen in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo postopoma pooblačilo, le ob severnem Jadranu in ponekod v Alpah bo še dokaj jasno s šibko burjo.

V sredo bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele večino sosednjih pokrajin, le na Madžarskem in na vzhodu Hrvaške bo še suho vreme. Ob Jadranu bo deževalo, pihala bo zmerna do močna burja, drugod bo snežilo.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje ljudi bo zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.

V sredo bo vpliv vremena na počutje obremenilen.