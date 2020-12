Odnosi med Avstralijo in Kitajsko so v skladu s trendom zadnjih let naredili še en velik korak nazaj. Oblasti v Canberri so se včeraj razburjeno odzvale na fotografijo, ki jo je na uradnem twitter profilu objavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lijian Žao. Na njej moški v avstralski uniformi reže vrat dečku, ki ima glavo pokrito z avstralsko zastavo, v rokah pa drži jagnje. Pod fotografijo piše: »Ne boj se, prinašamo vam mir!«

Avstralske oblasti so fotografijo označile za »ostudno« lažno novico in zahtevale opravičilo. Premier Scott Morrison je dejal: »Kitajska vlada bi se morala sramovati te objave. V očeh sveta jo ponižuje. Fotografija je lažna in predstavlja grozljivo kleveto naših obrambnih sil.« Toda Peking je odvrnil, da je Avstralija tista, ki bi jo moralo biti sram, da objave ne bodo umaknili in da naj se o tem pogovarjajo kar z upravniki twitterja.

Avstralsko obrambno ministrstvo je nedavno objavilo poročilo z ugotovitvijo, da so njihovi vojaki v Afganistanu ubili najmanj 39 civilistov. Morrison je dejal, da dogodke preiskuje policija, da pa objava lažnih fotografij ni pravi način za opozarjanje nanje. Žao je nad fotografijo zapisal: »Šokirani nad umori afganistanskih civilistov in zapornikov s strani avstralskih vojakov. Odločno obsojamo takšna dejanja in zahtevamo odgovornost.«

Objava fotografije pod zapisom po navedbah BBC verjetno leti na govorice, da so avstralski vojaki v Afganistanu z noži ubili dva afganistanska najstnika, vendar je pri govoricah tudi ostalo, v poročilu o tem nič ne piše.