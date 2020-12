Bojan Prašnikar: Izgubljena generacija

Žal lahko razpravljamo le o nogometu v prvi ligi, saj je vse drugo obstalo in zamrlo, kar dolgoročno ni dobro. Vse to bo imelo negativen vpliv na razvoj nogometa in mladih igralcev, saj se lahko zgodi, da bomo izgubili celotno generacijo. V tem trenutku ne smemo razmišljati le o tem, da je reprezentanca premagala Kosovo in Moldavijo. Vse skupaj je v nekem zavetju, ko pa se bodo ukrepi sprostili, je vprašanje, kakšen startni položaj bomo zavzeli.