A kot rečeno, grosupeljski politik se je zamislil, fotografiral veje drevesa v soncu in poslal v svet prijazno in vzhičeno pesem, polno izjemnih rim, posvečeno adventu:

»Pred vrati je zima,

v bolezni je svet.

A vsemu navkljub cveti

tale božični cvet.

Na nebu je luč,

ki ne sveti od včeraj.

Ohranja življenje in upanje.

Za Tebe, za jutri, za zmeraj.«

Komentarji so bili seveda kot vedno zanimivi, mnogi avtorji so jih podobno kot premier zapisali v rimi: »Slab si politik, slab si poet, prenehaj z obojim in lepši bo svet,« je Janševo poezijo kritično ocenil Matevž. Tisti bolj zlobni pa so Janševe besede povezovali tudi s slabimi vodenjem države v času korone – z množico bolnih in umrlih.