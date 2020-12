Sama si je kriva

Diego Armando Maradona je umrl na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. To je tisti dan, ko svet vsem zlorabljenim, posiljenim, pretepenim in ubitim ženskam sporoča temeljno načelo nenasilne družbe: za nasilje je odgovoren izključno tisti, ki ga povzroča. »Žrtev ni kriva!« Na ta dan ženske rotimo, naj prijavijo nasilje, naj vendar ne bodo tiho, pa četudi so na tisti usodni večer nosile rdeče spodnje perilo. »Niste same krive! Žrtve ste!«