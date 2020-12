»In zaradi tega, ker stopamo na to pot, v ničemer, prav v ničemer ne spreminjamo svojih stališč, svojih načel, svojih nazorov. Še več, trdno stojimo tudi za tistimi, ki smo jih nekdaj izrekli ali zapisali, in jih bomo ponovno, če bo to treba, jih bomo, ampak bomo poskušali sedeti za isto mizo, poskušali se bomo dogovarjati in bomo poskušali sodelovati… In ja, žal z bodočimi sodelavci, s katerimi bomo sedeli za isto mizo, nimam popolno nič vse skupnega, kot smo imeli prejšnji teden ali pa pred enim mesecem…«

Potem pa je Janja Sluga z groznim glasom – od katerega se je poslušalcem ježila koža in ki ni dopuščal dvoma o tem, da se ne šali – svoje bodoče zaveznike iz SDS strogo opozorila:

»In na tem mestu vas pozivam, vi veste, kaj je za SMC sprejemljivo in kaj ne. In pozivam vas, da tega ne izkoriščate. Da se držimo tistega, kar se bomo dogovorili, da se držimo tistega, kar bo za vse sprejemljivo, da se držimo tistega, kar bo dobro za Slovenijo. Ker tisti trenutek, ko bo ta črta prestopljena, SMC v tej zgodbi tudi ne bo več.«

Danes, dobrih osem mesecev po tem slikovitem nastopu, Janjo Sluga sprašujem: kaj je s to črto, kdaj se šteje, da bi bila prestopljena, in ali ni bila že mnogokrat prestopljena? Videti je, da je Janez Janša naredil avtocesto, po kateri se vsak dan pelje čez to črto. In to bistveno hitreje, kot je omejitev. Nima smisla naštevati neštetih SDS-prestopov čez črto, ki so Slovenijo v osmih mesecih iz normalne države spremenili v somrak noriškega kraljestva maršala Twitta, saj bi potem tole pisanje obsegalo veliko strani. Prestopov, ob katerih je SMC molčala, kaj šele, da bi iz »te zgodbe« izginila, kot je napovedala Sluga.

Janez Janša pa je pred kratkim spet pisal voditeljem EU in v bran vzel Orbana in Poljake, ki kršijo EU-načela pravne države. V tej pisariji je Janša tudi izpostavil, da so bile volitve v Sloveniji leta 2014 ukradene, in je državo, ki jo vodi, vnovič sramotil. Na volitvah 2014 so osebe, kot so denimo Janja Sluga in njeni kolegi (Dušan Verbič, Igor Zorčič in Branislav Rajić), prvič stopile v politiko in potem štiri leta sodelovale pri vladanju takratne koalicije. Takrat so dobili svoje poslanske mandate, za katere njihov partner in vodja njihove koalicije v pismu voditeljem držav danes izpostavlja, da so bili ukradeni!

In kaj po vsem tem potem preberemo v medijskih naslovnicah? Janja Sluga o sodelovanju koalicijskih partnerjev: »V resnici ni nikjer težave.« Težav menda za SMC res ni, kake črte Janje Sluga tudi ne, da o pokončnosti ne govorimo.

Dragan Matić, Srednje Gameljne