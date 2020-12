Ker naj bi bila vladajoča politika del ljudstva, je tudi vprašanje, ali mogoče ljudstvo samo sebi odreka oblast. V vsakem primeru pa je poniževalno, da vladajoči odrekajo ljudstvu možnost referenduma. Če ima oblast ljudstvo, potem se lahko to izreče o vsaki temi.

Vladajoči pravijo, da je za obrambo Slovenije nujno treba okrepiti vojsko. Toda ali lahko vojska sploh obrani Slovenijo in njeno ljudstvo, če pride do napada? Vprašanje, saj so že vse sosede vojaško močnejše in bi se verjetno bolj ali manj sprehodile do Ljubljane. In to ne glede na to, ali se bo Slovenska vojska okrepila s 780 milijoni – pravzaprav se bodo za največ te vsote okrepili trgovci s smrtjo. Obramba Slovenije z vojsko bi v bistvu pomenila zelo hud udarec za ljudstvo, saj bi umrlo mnogo ljudi, veliko bi jih bilo poškodovanih, otroci bi ostali brez staršev, naselja bi bila uničena in podobno. Obramba z vojsko bi torej Sloveniji in njenemu ljudstvu prinesla strašen pekel.

Tudi če bi bila obramba uspešna, vojska ne bi obranila ljudstva, del njega so namreč tudi uničeni, temveč samo vladajoče in njihovo nasilno ideologijo. Če se Slovenija ne bi branila z vojsko, pa do vsega tega ne bi prišlo, saj vojne ne bi bilo. »Raj« bi trajal naprej. Res pa je, da bi se potem zamenjala oblast v Sloveniji in vladajoči ne bi bili več vladajoči. In tega je vladajoče strah. Njih ne zanima usoda ljudi, ki bi bili v vojni ubiti, ranjeni…, njih zanima samo lastna usoda. Oblast ima ljudi (ljudstvo) samo kot sredstvo za ohranjanje lastne vladavine. Ljudje so samo »topovska hrana« in nič drugega. Hoteti vladati je eno najbolj negativnih lastnosti človeka in je v zgodovini prineslo na kupe vojn ter milijone in milijone mrtvih ter ranjenih ljudi in živali, sirot, uničenih mest in narave. Vojska je namenjena obrambi vladajočih ter nasilne ideologije in ne ljudi oziroma ljudstva.

Pri vsem tem bi bilo treba omeniti tudi zanimivo vlogo ministra Tonina in njegove stranke Nova Slovenija – Krščanski demokrati. Kot že ime pove, gre za stranko, ki se imenuje krščanska. Iz tega bi bilo sklepati, da sledi tistemu, po katerem se imenuje, torej Kristusu. Ta pa je dejal, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan, ljubite svoje sovražnike in delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Jezus je bil proti vojski in vojni. Kako pa deluje NSi? Ravno nasprotno. Podpira sporni zakon in vojsko, ki je namenjena ubijanju in je proti božji zapovedi Ne ubijaj.

Njen predsednik je celo obrambni minister, kar pomeni, da je izrecno proti Jezusovemu pacifizmu. Če se nekdo imenuje po drugem, deluje pa v nasprotju z njim, ali ni to prevara? Ali ne gre za zlorabo imena Jezusa Kristusa? Ali se je papež, ki se ima za namestnika Kristusa, odzval na takšno bogoskrunstvo? Če se ni, ali ga potem odobrava?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah