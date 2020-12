Do leta 2007 je nad vhodom v kopališče Ilirija stala Plavalka slovenskega kiparja Franceta Goršeta. A junija 2007 so neznanci bronasti kip Plavalke, ki se pripravlja na skok v bazen in je bila pritrjena na bronasti podstavek, ukradli.

Kipa do danes niso našli, zato ga pred kopališče ob Celovški cesti ne morejo vrniti, si pa na ljubljanski mestni občini želijo, da bi ukradeni kip nadomestili drugače. »Prizadevamo si nadomestiti kip Plavalke in upamo, da nam bo uspelo. Najdena je bila namreč miniatura kipa, po kateri bi lahko izdelali odlitek,« so pojasnili na občinskem oddelku za kulturo.

Kot so pojasnili na občini, je manjša skulptura Plavalke v zasebni lasti. Po njej bi lahko izdelali večji tridimenzionalni model, kip pa vrnili nad vhod kopališča. Plavalka bi se ob Celovško cesto tako lahko vrnila hkrati z obnovo kopališča, so pojasnili na občini. Ljubljanski župan Zoran Janković je v majskem intervjuju za Objektiv o načrtovani prenovi šišenskega kopališča povedal, da bo občina gradbeno dovoljenje za načrtovani Športni center Ilirija, s katerim bi rešili tudi vprašanje pokritega olimpijskega bazena v glavnem mestu, dobila predvidoma letos, nakar bi se lahko lotili gradnje. Na spletni strani občine je zaključek projekta predviden v letu 2024.

Orfeja bodo očistili prihodnje leto

Medtem bi kip Orfeja iz leta 1969 v bližini Trga prekomorskih brigad, na zelenici med Kinom Šiška in Celovško cesto, v prihodnje lahko dobil novo lokacijo. Na občini razmišljajo, da bi trg celovito preuredili in morda na območju zgradili tudi podzemno garažo, kip, ki je delo slovenskega kiparja Stojana Batiča, pa premestili. Prav takšen Batičev kip Orfeja sicer stoji tudi v nizozemskem Valkenburgu in je bil darilo mesta Ljubljana.

Na šišenskega »osirotelega Orfeja« je občino na portalu za pobude meščanov pred časom opozoril občan. Zapisal je, da »je kip postavljen ob cesti, nekatere črke so odpadle, vidijo se sledovi packanja z barvami. Tukaj stoji pozabljen in skrajno zanemarjen.« Mestne oblasti je pozval, naj kip premestijo na primernejšo lokacijo, kjer bo prišel bolj do izraza.

»Že v času postavitve kipa se je načrtovala sprememba in ureditev Trga prekomorskih brigad,« so ob tem pojasnili na občini in dodali, da bodo, ko bo postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta končan, občinski komisiji predlagali premestitev kipa. Kam, niso navedli. So pa zagotovili, da bodo kip očistili in uredili. »Čiščenja zaradi trenutnih razmer še nismo izvedli, načrtujemo pa ga, če bodo okoliščine to dopuščale, v začetku prihodnjega leta,« so napovedali na občini.