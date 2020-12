Aktivnosti v okviru projekta Pot miru – dediščina prve svetovne vojne so raziskovalce med drugim pripeljale do imen 22 vojakov, ki so bili med prvo svetovno vojno pokopani na vojaškem pokopališču v Hotedršici v občini Logatec. Renata Gutnik, ki na logaški občini skrbi za kulturno dediščino, je razložila, da so že leta 2015 pripravili okroglo mizo in določili aktivnosti za izvedbo osvetlitve prve svetovne vojne na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Najprej je bilo treba opraviti obsežno raziskavo. Ker se nihče od strokovnjakov ni javil na poziv logaške občine, so se raziskovanja lotili občinski uradniki.

Po treh letih zbiranja gradiv in navezovanja stikov so spoznali ljudi iz fundacije Pot miru, ki se ukvarja z dediščino prve svetovne vojne v Posočju. »Ker so vedeli, da nam je v velikem interesu priti tudi do imen padlih ter na območju občine Logatec pokopanih tujih vojakov, so to informacijo posredovali ekipi dr. Petre Svoljšak, ki je v arhivu na Dunaju našla zapis z imeni 22 oseb, ki so bile do 27. februarja 1917 pokopane na vojaškem pokopališču v Hotedršici,« je razložila Renata Gutnik. Za vpogled v matične mrliške knjige so zaprosili tudi na upravni enoti Logatec in ugotovili, da sta tam dve zapisani imeni drugačni od zapisa v dunajskem arhivu. S tem podatkom si bodo lahko pomagali pri nadaljnjem raziskovanju.