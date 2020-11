Danes zgodaj popoldan je 28-letni Ljutomerčan z Audijem A6 divjal po podravski avtocesti in za kar 72 kilometrov na uro presegel dovoljeno hitrost. Mariborski prometni policisti so ga izven naselja Prepolje ujeli z laserskim merilnikom hitrosti, ko so ga ustavili, so mu izdali denarno kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Policisti opozarjajo, da je treba hitrost vožnje prilagoditi veljavnim omejitvam, pa tudi vozniškemu znanju, izkušnjam in razmeram na cesti. Neprilagojena hitrost je sicer največji povzročitelj nesreč pri nas.