Trg svetega Petra v Vatikanu bo letos krasila 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov in bo imela po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgorška posebno sporočilo v času, ko se spominjamo 30-letnice samostojne države. »Stara je 75 let, težka sedem ton, posekali so jo v ponedeljek in je na poti v Vatikan,« je na petkovi novinarski konferenci ponosno povedal minister. Božično drevo Vatikanu vsako leto podari druga država ali regija. Letos je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa. Slovenija je v teokratično monarhijo poleg smreke za trg pred baziliko poslala še 42 manjših smrek in belih jelk, ki bodo krasile zunanje površine mesta in vatikanske urade.

Vlada je odločitev o okrasitvi Vatikana sicer sprejela septembra. Za to bo porabila 100.000 evrov, od tega 40.000 evrov za nakup in prevoz vseh dreves, 60.000 evrov pa za vse ostalo. Sprva je bila predvidena tudi pogostitev, ki pa zaradi pandemije covida-19 zdaj odpade. Bo pa Slovenija spoštovala tradicijo, da država, ki okrasi Trg svetega Petra, pogosti tamkajšnje brezdomce. Kulturna prireditev ob prižigu božičnih luči 11. decembra ne bo potekala v živo. Posneta je bila vnaprej na trgu v Vatikanu pa jo bodo predvajali na velikih zaslonih. Scenarij zanjo je pripravil novinar Televizije Slovenija Igor Pirkovič, ki se je podpisal tudi pod zadnjo proslavo ob dnevu državnosti.