Trg svetega Petra v Vatikanu bo letos krasila 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov in bo imela po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgorška posebno sporočilo v času, ko se spominjamo 30-letnice samostojne države. »Stara je 75 let, težka sedem ton, posekali so jo v ponedeljek in je na poti v Vatikan,« je na petkovi novinarski konferenci ponosno povedal minister. Božično drevo Vatikanu sicer vsako leto podari druga država ali regija. Letos je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa. Slovenija je v teokratično monarhijo poleg smreke za trg pred baziliko poslala še 42 manjših smrek in belih jelk, ki bodo krasile zunanje površine mesta in vatikanske urade.

»Ko sem slišal informacijo, da bo Vlada RS namenila 100.000 evrov za postavitev božičnega drevesa v Vatikanu, sem bil prepričan, da gre za šalo. Takšno neposrečeno, ki mi ne bi bila smešna niti ob 1. aprilu. Pa vendar ni šala, gre za dejansko odločitev vlade, da nameni 100 tisočakov za božično drevo v Vatikanu,« je še pred prihodom pošiljke slovensko darilo komentiral eden najbolj znanih blogerjev pri nas Roni Kordiš, ki so ga prve fotografije slovenske smreke v Vatikanu nato le še bolj vrgle na rit. »V času, ko na vsakem koraku ugotavljamo, da ni dovolj denarja za karkoli, se je ta vlada odločila za donacijo smreke in vsega ostalega v vrednosti 100.000 evrov. Ampak smreka, ki jo postavljajo v Vatikanu, je precej oskubljena,« je ugotovil.

Nič drugače ni bilo na družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki zgražali nad objavo RTV-jevega dopisnika iz Rima Janka Petrovca, ki je na twitterju s fotografijami pospremil postavljanje smreke. »Lep prikaz današnje Zlovenije ... kot oskubljena kura«, »Še s smreko nam sramoto delajo«, »100.000 evrov? Aja, saj imamo dovolj postelj v bolnicah,« lahko preberemo glede lepotnega vtisa borovke. Sta pa komentatorje zmotila tudi kontekst in čas, v katerem Slovenija papežu pošilja smrečno darilo. »Potem ko je Slovenija cerkvi podarila pol svojih gozdov, kaj bi ji lahko še podarila? Še 100-jursko jelko v času največje krize, kajpak.«, »Sredi epidemije, ob 50 mrtvih/dan, smo imeli celo novinarsko konferenco namenjeno temu ubogemu drevesu... @vladaRS, če že morate početi take neumnosti, res niste sposobni poslati lepega drevesa? Vseeno, če bi ga pustili v gozdu... #sramota,« lahko med drugim preberemo na družbenih omrežjih. Spletni uporabniki sicer upajo, da bo končni izdelek vendarle znosnejši. Slovenija je namreč poskrbela tudi za okrasitev božičnih dreves, okrasje zanje je delalo približno 400 prostovoljcev, v akciji pa naj bi nastalo 2200 okraskov iz slame in 1250 okraskov iz oblancev.

Medtem v Ljubljani. (Foto: Bojan Velikonja)