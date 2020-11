V raziskavi je sodelovalo 30 tisoč oseb iz ZDA. S covid-19 je med sodelujočimi v raziskavi zbolelo 196 ljudi, med cepljenimi pa ni bilo niti ene osebe, ki bi nato resno zbolela ali umrla. V testni skupini, ki ni prejela cepiva, je umrla ena oseba, 30 pa jih je zbolelo za resno obliko covid-19. V raziskavi je sicer sodelovalo veliko število pripadnikov rizičnih skupin. Starejših od 65 let je bilo kar 7 tisoč, 5 tisoč pa je bilo mlajših oseb s kroničnimi srčnimi boleznimi, prekomerno težo ali sladkorno boleznijo.

V raziskavi je sodelovalo tudi 11 tisoč predstavnikov afriškega in azijske porekla ter drugih manjšinskih etničnih skupin. Število proporcionalno odgovarja njihovemu deležu celotnega prebivalstva ZDA. Celotna dokumentacija v zvezi z raziskavo sicer še ni objavljena. To bodo storili v znanstveni reviji, ko bo članek tudi podvržen strokovnemu pregledu.

Kot smo že pisali, je glavna prednost Moderninega cepiva bistveno lažji transport. Pfizerjevo in BioNTehcovo cepivo je namreč treba ves čas, na poti od tovarne do pacienta, hraniti pri izredno nizkih temperaturah med -70 in -80 stopinjami Celzija. Cepivo Moderne medtem do 30 dni zdrži pri temperaturah med 2 in 8 stopinjami Celzija. Do šest mesecev pa zdrži pri temperaturi -20 stopinj Celzija. Hkrati pa je cepivo tudi bistveno dražje, saj bo za odmerek (potrebna sta dva) treba odšteti okoli 21 evrov in bo cenovno manj dostopno za revnejše države.

Ameriško podjetje, bo rezultate testiranja posredovalo regulatorjem v ZDA in Evropo. Moderna pričakuje, da bo ameriški urad za hrano in zdravila (FDA) njihovo vlogo obravnaval na seji 17. decembra. Tudi če cepivo dobi zeleno luč, bomo v Evropi nanj morali počakati do marca. Prvi odmerki so namreč rezervirani za domači ameriški trg. Okoli 20 milijonov odmerkov naj bi Američanom zagotovili že do konca leta.