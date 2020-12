Ti majhni, zaradi olivnega olja nič kaj suhi piškotki, narejeni v 20-ih minutah, so brez masla ali ostalih mlečnih sestavin. Glavna sestavina piškotkov je olje z okusom pomaranče, vendar če ga nimate, lahko uporabite olivno olje in pa lupinico ene pomaranče. Piškotki že med peko neverjetno dišijo ter imajo nežen, čisto nič olivnooljast in zelo pomarančen okus.

Čeprav je najboljše, da se pred postrežbo ohladijo, so odlični tudi mlačni ali pa kar vroči iz pečice, saj se jim je težko upreti.

Ker se pripravijo res ekspresno hitro in za pripravo ne potrebujete nobenih zapletenih in svežih sestavin, jih lahko pripravite tudi takrat, ko dobite nenapovedane obiske, ko želite pocartati prijatelje ali družino ali pa le sebe. S kakavom ali pa s pomarančnim sokom so božanski.

Piškotke lahko pripravite tudi s polnozrnato (pirino) moke in z rjavim sladkorjem.

Za lažjo predstavo priprave si poglejte video priprave.

PRIPRAVA

135 g moke

1/2 žličke pecilnega praška

1/4 žličke soli

75 g sladkorja + 2 žlici za valjanje

30 g pomarančnega oljčnega olja (ali olivnega olja in lupinice 1 pomaranče)

1 jajce

1/4 žličke vanilijeve esence

V posodo presejte moko, pecilni prašek in sol. V drugi posodi zmešajte sladkor in olje, potem pa dodajte še jajce in vanilijevo esenco ter pomarančno lupinico in premešajte. V tekoče sestavine umešajte suhe sestavine. Kar nežno in vztrajno mešajte, da se moka prepoji z oljnato jajčno zmesjo, a ne mešajte več, kot je treba. Dobiti morate mehko in svetleče se testo.

Pripravite pekač in ga obložite s papirjem za peko. Z žličko ali majhno zajemalko za sladoled zajemite testo, ga z rokami povaljajte v mehko kroglico, to pa položite v sladkor in jo povaljajte v njem. Majhne sladke kroglice razporedite na pekač, med njimi naj bo nekaj centimetrov prostora.

Sladke mehke kroglice pecite približno 10-12 minut v pečici, segreti na 175°C. Piškotki so pečeni, ko se razpokajo in se ob robu začnejo zlato barvati.

Pečene piškote vzemite iz pečice, jih najprej pustite 5 minut na pladnju, potem pa prenesite na rešetko, da se ohladijo. Piškotki so najboljši še isti dan ali pa jih nekaj dni hranite v neprodušno zaprti posodici.