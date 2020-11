V okrožju Milwaukee je ponovno preštevanje glasovnic Bidnu že v petek dodalo neto 132 glasov, v okrožju Dane pa je bil uspešnejši Trump, ki so mu dodali neto 45 glasov. To izida v državi ni spremenilo, je pa Biden dobil dodatnih 87 glasov prednosti. Trump kljub temu napoveduje nadaljnje tožbe.

Trumpovi privrženci so med ponovnim štetjem glasovnic vložili številne pritožbe in ugovore, s katerimi bodo sedaj šli na sodišča. Trump je že v soboto tvitnil, da so odkrili številne nezakonite glasovnice, o katerih pa volilni uradniki obeh okrožij - tako republikanci kot demokrati - ne vedo nič. Wisconsin mora do torka potrditi izid volitev in tožbe tega ne bodo spremenile.

Trumpovi privrženci so vložili tožbe tudi v drugih državah, kot so Pensilvanija, Georgia, Arizona, Nevada in Michigan, podobno brez uspeha, ker ni dokazov o kakšnih organiziranih volilnih prevarah.