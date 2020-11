Slovenski košarkarski reprezentanci lahko le še čudež prepreči, da bi na evropskem prvenstvu 2022 branila naslov prvaka iz leta 2017. Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića je z zmagama proti Ukrajini in Avstriji poskrbela, da v skupini F, v kateri je še Madžarska, praktično ne more več pasti na zadnje mesto, ki edino ne pelje na prvenstvo stare celine. Matematično lahko napredovanje evropskih prvakov zagotovi že Ukrajina z današnjo zmago proti Avstriji, tudi v nasprotnem primeru pa črn scenarij za Slovenijo predstavlja le nora teorija. Kapetan Edo Murić in soigralci so v soboto in nedeljo v Stožicah pokazali pristop, ki so ga navijači v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo močno pogrešali. Izstopala sta fanatična borbenost in moštveni duh, ki sta poskrbela, da lahko slovenska reprezentanca v prihodnost zre precej bolj optimistično, kot je po februarju.

Od nepozabnega evropskega prvenstva 2017 naprej je slovenska košarkarska reprezentanca iz akcije v akcijo bolj bledela. Res je, da nekdanji selektor Rado Trifunović ni imel enostavnega dela, saj je imel vsakič na voljo premešano in oslabljeno postavo, a hkrati drži kot pribito, da izbrana vrsta ni kazala takšne želje, borbe in organiziranosti, kot so pričakovali navijači. Posledica so bili slabi rezultati in odhod Trifunovića, ki ga je nadomestil Aleksander Sekulić. Nekdanji državni prvak s Krko je od samega začetka uporabljal povsem drugačno retoriko od predhodnika, saj je izpostavljal, da mora aktualni evropski prvak vsako tekmo, ne glede na težave, kreniti po zmago, njegove besede o taktiki pa so se nemudoma prenesle tudi v prakso. Sekulić je namreč pred tekmo z Ukrajino izpostavil, da bo ključ v obrambi, kjer mora Slovenija pretrgati vez med zunanjo in notranjo linijo nasprotnika, da bo treba paziti na skok in hkrati poskušati izpeljati čim več protinapadov.

Reprezentanti so zadano izpolnili do potankosti in v prvi četrtini sobotnega obračuna dobesedno raztrgali nebogljeno Ukrajino. Slovensko zasedbo je izjemno vodil Luka Rupnik, ki je organizator igre v pravem pomenu besede, saj je ob uspešnih zaključkih tudi ves čas skrbel za to, da so bili razigrani še soigralci. Odlično je sodeloval predvsem z naturaliziranim Američanom Jordanom Morganom, s katerim sta v igro »pick and roll« nasprotnikove igralce pogosto zavrtela kot na vrtiljaku, ogromno energije pa so na parketu vlagali tudi drugi, ki so prišli v igro. Po visokem vodstvu kar 31 točk sredi druge četrtine so se Ukrajinci v drugem polčasu pobrali, kar je bilo tudi pričakovati. Selektor Ainars Bagatskis ima ne glede na vse na voljo dobro zasedbo z nekaterimi izkušenimi posamezniki, ki pa resneje zmage Slovenije, tudi po zaslugi vse bolj zrelega Jake Blažiča, niso mogli ogroziti.

Evropski prvaki so v današnji obračun z Avstrijo krenili brez pravega počitka, a z zavedanjem, da jim nasproti stoji precej manj kakovosten nasprotnik od Ukrajine in da jih zmaga praktično že pelje na evropsko prvenstvo ter jim omogoča brezskrben tretji cikel kvalifikacij februarja prihodnje leto, ko bosta morebitni zmagi bolj pomembni v luči dviga na lestvici Mednarodne košarkarske zveze Fiba, kar prinaša boljše izhodišče na žrebu skupin za prvenstvo stare celine. Slovenija je v obračun tokrat krenila slabše, a uveljavila kakovost skozi tekmo in zlahka prišla do tretje zmage.

»Najpomembnejše je, da smo prišli do dveh zmag, kar je bil cilj. Igralci so me v prvi četrtini proti Ukrajini presenetili, kot tudi nasprotnika. Videti je bilo, kot da imamo mi na parketu deset igralcev, oni pa dva. Igrali smo z veliko energije, si pomagali v obrambi in odlično tekli v protinapade. Užival sem v tistem, kar sem videl. V drugem polčasu smo malo padli, kar je razumljivo, saj Ukrajina ni slaba ekipa in je našla način, da nas upočasni. V ključnih trenutkih je na površje splavala moštvena igra. Proti Avstriji pa se je nekoliko poznala utrujenost, a smo bili mi v boljšem ritmu od nasprotnika. V drugih 20 minutah nas je nasprotnik nekoliko uspaval s cono, malo smo padli v napadu, a bili dovolj dobri v obrambi,« je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija – Ukrajina 84:73 (33:9, 50:28, 63:47) Kvalifikacije za EP, skupina F. Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Sahin (Italija), Yilmaz (Turčija), Velikov (Bolgarija). Slovenija: Rebec 2, Rupnik 12 (6-5), Murić 10 (3-3), Blažič 23 (10-7), Kosi 4, Hrovat 2, Špan, Morgan 13 (4-3), Hodžić 9, Mahkovic 2, Lapornik 7, Macura, selektor: Sekulić. Ukrajina: Lukašov 3, Šundel 14 (3-3), Lipovij 2, Belikov, Bobrov 11 (4-3), Pavlov 4, Kravcov 11 (1-1), Petrov, Sanon 13 (2-2), Mišula, Zotov, Herun 15 (4-3), selektor: Bagatskis. Prosti meti: Slovenija 23-18, Ukrajina 14-12. Met za dve točki: Slovenija 38-21, Ukrajina 44-23. Met za tri točke: Slovenija 28-8, Ukrajina 15-5. Skoki: Slovenija 40 (26 + 14), Ukrajina 29 (23 + 6). Osebne napake: Slovenija 22, Ukrajina 22. Igralec tekme: Jaka Blažič (Slovenija). Semafor: 14:2 (4. minuta), 28:4 (8), 42:11 (15), 48:22 (18), 56;30 (23), 56:44 (27), 66:53 (33), 77:67 (38).