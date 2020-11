Nagrada diapason d'or se na priporočilo glasbenih recenzentov revije Diapason podeljuje izjemnim posnetkom klasične glasbe. O nagradi odloča žirija, ki jo sestavljajo kritiki iz revije in lastniki televizijskih programov France Musique, ter je primerljiva z britanskimi nagradami gramophone awards, povezanimi z revijo Gramophone.

Bora Zuljana zadnje desetletje poznamo tudi kot organizatorja umetniškega festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores musicae na Goriškem. Sam izvira iz Bilj. Zaradi glasbe je najprej načrtoval selitev v San Francisco, potem pa je pristal v Ženevi, kjer je končal magistrski študij kitare in lutnje, srednjeveške glasbe ter glasbene pedagogike. Zdaj na ženevskih konservatorijih (Conservatoire de musique de Genève in Conservatoire Populaire de Musique de Genève) poučuje obe glasbili, živi pa v bližnjem francoskem mestu Ville-la-Grand in koncertira po vsem svetu. im