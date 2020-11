Po več mesecih ustvarjanja je akademski slikar in kipar ter donedavni slovenski kulturni minister Zoran Poznič končal kip rudarskega junaka Prometeja. Osemmetrski kip je namreč prepeljan in postavljen na trboveljskem hribu Ostri vrh. S Špicberga, kot se hribu reče po domače, bo svetil z enega na drugi hrib.

Do takrat pa bo preteklo še nekaj časa. Zaradi razmer, ki jih je povzročil covid-19, bo na odprtje namreč treba še nekaj časa počakati. Skladno z načrti, ki so predvidevali svečano odprtje 4. decembra, je avtor skulpturo dokončal, nepredvidena situacija pa za zdaj preprečuje, da bi kip zasijal v vsej veličini.

Stvaritev je zamišljena kot spomin in počastitev 250-letne rudarske zasavske tradicije in je izdelana iz 100, 150 in še več let starega jamskega rudarskega železa in stare opreme. Kip bo tudi osvetljen in bo ponoči z laserskimi žarki osvetljeval Drajeršoht na Gvidu na nasprotnem hribu. Vsa energija in svetloba bosta neodvisni od slovenskega omrežja, saj bo imel kip lastno napajanje. Viden bo iz skoraj celotnih Trbovelj, natančneje od glavnega Petrola do gimnazije, in z drugih okoliških hribov. Kip je sedaj prepeljan, nameščen in fiksiran, sledi še namestitev sončne elektrarne. Celotna vrednost investicije miniaturnega zasavskega kipa svobode, kot se je skulpture oprijelo ime, ki zajema izdelavo in postavitev kipa, odkup približno 1000 kvadratnih metrov velikega zemljišča in drugo, znaša 45.000 evrov.

Zahteven prevoz kipa

Poseben izziv in zalogaj je bila postavitev, še posebno prevoz iz delavnice na Špicberg. Kip je bil namreč prepeljan v enem kosu z avtodvigalom. To po cesti, ki vodi od delavnice do mesta postavitve, nikakor ni mačji kašelj. V zadnji polovici je cesta strma, z ovinki in skozi strnjeno naselje. Do mesta na posekani goščavi, kjer bo stal Prometej, ni neposrednega dostopa. Z dvigalom so ga dvignili z najnižje in najbližje točke neposredno na vzpetino. »Gre za zelo zahtevno tehnično operacijo, sploh glede prevoza. Kip je sedaj postavljen in ozemljen. V živo skalo je izkopana luknja in vlitih 65 ton betona, kip je tudi fiksiran z vijaki na podlago, na kateri stoji. V globini pod njim je tri metre mreže in betona. Vse je varovano s pet- ali šestkratnikom. Če se malce pošalim: ko bodo Trbovlje že v kosih, bo kip še stal,« pravi o postavitvi kipa Zoran Poznič in dodaja, da bo stal vsaj naslednjih 200 let.

Veličastna skulptura je ovita tudi v nekaj tančice skrivnosti, in to dobesedno. Na Špicberg so jo prepeljali zavito v folijo. Ta ni bila le zaščitna pred vremenskimi razmerami do dokončne postavitve, ampak način, da je kip tudi še malce skrit. Zavit bo namreč ostal do odprtja, kadar to pač bo.