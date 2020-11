V zadnjem obdobju so bili številni Slovenci tarče spletnih goljufij, povezanih z investicijskimi vlaganji, opozarja policija in svetuje, da takim ponudbam ne gre nasedati. Prevaranti nagovarjajo k vlaganju v različne oblike premoženja (virtualne valute, produkte, zlato, sklade in podobno), obljubljajo pa minimalno tveganje in nerealno visoke donose, tudi po več odstotkov na dan. A se vse skupaj za vlagatelje pogosto konča s hudimi finančnimi posledicami. Policija je letos obravnavala 58 takšnih primerov, nastalo je za več kot 1,1 milijona evrov škode. Samo od konca aprila do včeraj sta koprska in novogoriška policijska uprava prejeli šest prijav, prijavitelji so izgubili od 17.000 do 98.000 evrov.

V večini primerov so bili v stiku s tako imenovanimi agenti oziroma zastopniki družb, ki so se predstavljali kot borzni posredniki. Menda zelo izkušeni, saj naj bi že več let delovali na področju investicijskih vlaganj in sodelovali s svetovno priznanimi borznimi hišami. Z lepimi besedami in obljubami so pridobili zaupanje svojih žrtev, ki so jim nakazale denar. Večinoma na tuje bančne račune, nakar so goljufi z nadaljnjimi bančnimi transakcijami prek različnih tujih računov poskušali zakriti izvor denarja oziroma prikriti sled za njim.