Maribor ima po štirinajstem krogu prve lige prvič v sezoni štiri točke naskoka pred Olimpijo, ki je odpovedala v Domžalah (1:3). V četrtek popoldne bo v Stožicah večni derbi, na katerem bodo Ljubljančani pod večjim pritiskom.

Domžalam je v lokalnem obračunu z Olimpijo uspela popolna tekma, ki so jo odločili že v uvodnih štirih minutah. Ljubljančani so znova zaigrali s štirimi branilci in bili za nezbran začetek kaznovani z dvema goloma. Domžale so povedle po sedemdesetih sekundah iz prve akcije, ko je zadel Jakupović, Svetlin pa je kmalu zatem povišal vodstvo iz protinapada. Olimpija je bila v šoku in se proti zelo motiviranim Domžalčanom nikakor ni znašla. Domači so po visokem vodstvu zaigrali previdneje in se osredotočili na obrambe naloge, ki so jih opravili z odliko. Olimpija je imela terensko premoč, a je bila nevarna le prek Vombergarja, ki mu je veselje preprečil razpoloženi vratar Sorčan.

Ljubljančani so v drugem polčasu na silo iskali gol priključka, Domžale pa so z agresivno in požrtvovalno igro zlahka odbijale vse poskuse nasprotnika. Ko je Kolobarić izkoristil poigravanje ljubljanske obrambe za 3:0, je Olimpija postala vse bolj nervozna. Kapetan Samardžić je po udarcu s komolcem dočakal neposredno izključitev in ne bo igral proti Mariboru, Domžale pa niso dolgo zdržale z igralcem več, saj je moral predčasno pod prho tudi Sikošek. Olimpija je z deseterico zmogla le do častnega gola, Domžalam pa je uspela najodmevnejša zmaga sezone. »Dolgo smo čakali na tako sladko zmago in upam, da bomo sedaj obrili krivuljo navzgor. Ko odpreš tekmo z dvema goloma, je zagotovo lažje, a igralcem čestitam za celotno tekmo. Nogometaši so bili motivirani, pokazali so srce in bili nagrajeni za zrelo predstavo,« je dejal trener Domžal Dejan Djuranović.

Trener Olimpije Dino Skender je izpostavil, da se mu v trenerski karieri še ni zgodilo, da bi njegovo moštvo takoj na začetku zaostajalo z dvema goloma: »Enostavno je bil uvod z dizelskim motorjem preslab. Poskušali smo se vrniti v tekmo, veliko več smo tvegali, a se nam je porušilo s tretjim golom Domžal. Poraz nikomur ne ugaja, a se moramo sprijazniti z njim. Proti Mariboru bomo bolj motivirani. Nikoli nismo jokali in se pritoževali. Odgovoriti moramo na igrišču.«