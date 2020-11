Na Slovenskih železnicah so sredi meseca s podjetjem Iskra podpisali pogodbo za modernizacijo dveh nivojskih prehodov čez kamniško železniško progo – tistega na Dunajski cesti pred krožiščem na Ježici in na Cesti 24. junija pred križiščem z Dunajsko cesto. Pogodba je vredna več kot 450.000 evrov, dobra novica za voznike pa je, da se bo pred tema dvema prehodoma zaradi nadgradnje na »avtomatsko zavarovanje zapornic z daljinsko kontrolo na postajnem območju« ob prehodu vlaka čakalni čas skrajšal. Nadgradnja teh dveh nivojskih prehodov je predvidena že do konca tega meseca.

Novica o nadgradnji nivojskega prehoda je pomembna predvsem za voznike na Dunajski cesti, saj je železnica glavna ovira na poti med mestom in Črnučami in še na nekaterih drugih povezavah. Ob prehodu vlaka pred tem nivojskim prehodov predvsem zjutraj in popoldne zaradi gostega prometa nastajajo zastoji, v katerih obtičijo tudi avtobusi. Običajno je najboljša rešitev pri križanju prometnih cest z železnico ukinitev nivojskega prehoda in gradnja nadvoza ali podvoza. A občina ima drugačne načrte.