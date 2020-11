»Prošnja Mestne občine (MO) Kranj in Zavoda za turizem in kulturo Kranj (ZTKK), naj občani mestu podarijo božično drevo, je naletela na dober odziv. Izbor je potekal med 12 smrekami,« so navdušeni v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca. Za najveličastnejši sta se izkazali smreki iz Besnice in iz sosednje občine Preddvor. »Slednja potrjuje dobro sodelovanje med občinami, pri čemer je pomagal župan Preddvora Rok Roblek,« poudarja kranjski župan Rakovec. Besniško smreko je Kranju podarila Ivanka Kuralt. V višino meri 13 metrov, njen prostor pa je na trgu pred Prešernovim gledališčem. Iz Preddvora pa prihaja še pet metrov višja smreka, ki jo je Kranju podarila Jutte Marie Auersperg, Kranjčani pa jo lahko občudujejo na Glavnem trgu.

Po mestu bo odmevala glasba »Novoletni smreki bosta zažareli v četrtek, 3. decembra, ko bodo v Kranju prižgali praznične luči. Letos bo zaradi omejitev, povezanih z epidemijo, decembrski program, ki bo zahteval medosebno razdaljo, povsem drugačen od tistega, ki so ga Kranjčani vajeni, tudi množičnega dogodka ob prižigu luči ne bo. Bo pa mesto, sicer z dodatnim poudarkom na okrasitvi, ponudilo prijeten sprehod v krogu najbližjih, s katerimi si bo mogoče pričarati vsaj kanček prazničnega razpoloženja,« opisujejo na občini. Okrasitev mestnega jedra bo podobna kot zadnja leta. Mesto bodo znova krasile lesene skulpture cvetličarskega mojstra Matjaža Beguša, njegove pa so tudi lesene jaslice v kanjonu Kokre. Na več lokacijah bodo urejeni praznično obarvani fotokotički, kjer bodo obiskovalci lahko ustvarjali svoje letošnje decembrske spomine. Na vrtu gradu Khislstein bodo po 11. decembru na ogled lesene jaslice, ki jih bo izdelal Miro Rismondo. Grajski vrt bo dodatno okrašen in osvetljen na temo literarnega prvenca Nežke Kukec Živalski žur, ki ga je ilustrirala Špela Bedene, oblikovala pa Kaja Kramar – vse tri so Kranjčanke. Skozi mesto bo odzvanjala posneta praznična glasba, okrasili pa bodo tudi krajevne skupnosti.