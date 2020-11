Po 7. decembru bomo morali živeti z nadaljnjimi strogimi omejitvami, je dejal Kurz za današnjo izdajo avstrijskega časnika Kleine Zeitung. Po njegovih besedah vsekakor ne gre pričakovati prenagljenih korakov glede odpiranja javnega življenja.

»Vsak se mora zavedati, da bomo morali še tedne in mesece živeti z določenimi omejitvami,« je nadaljeval Kurz. Cilj je, da bi po 7. decembru začeli s trgovinami in šolami ter določili »previdne korake« za njihovo odpiranje, pri čemer je to odvisno tudi od števila okužb.