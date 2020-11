Kar pa zadeva drugo, za voznico zagotovo pomembno znanje, pogrnem na celi črti. Še kot mlada voznica (o letih ne bomo debatirali) sem o avtomobilih vedela dvoje: kako jih vklopiti in izklopiti ter kako odpreti vratca za bencin. No, slednje mi je šlo nekoliko težje, saj je bilo povezano s plačevanjem bencina, kar pa mi kot mladi študentki ni preveč dišalo. Oče, ki je bil tudi tisti, ki me je prvi posedel za volan in v družbi katerega sem naredila prve kilometre pred blokom, je vztrajal, da se naučim vsaj še najti pravo posodico za tekočino za pranje šip in jo pravilno napolniti. To pa je bila tudi ena redkih stvari, o katerih me je dejansko lahko prepričal. Do zamenjave pnevmatik žal nikoli nisva prišla.

Enostavno nisem želela vedeti veliko o avtomobilih. Pa mi je danes žal, da sem tako trmasto odklanjala »osnovno šolo« avtomehanike. Sploh ko te moški kolega vpraša o tem, koliko moči ima motor avtomobila, ki ga kupuješ, in neprijetno zardiš ter se izgovoriš, da za »težko« žensko nogo morda kakšnega konja preveč.

Zaradi pomanjkanja zanimanja o skrivnostnem svetu pod pokrovom motorja sem trpela tudi med študijem agronomije. Predmet strojništvo mestni deklini s končano gimnazijo ni bil naklonjen, ko je prišlo do preverjanja praktičnega znanja, pa se je izkazal tudi kot »najšibkejši člen« na predmetniku semestra. Še danes se spomnim, kako me je profesor postavil ob bok traktorja. Ja, prav ste prebrali – mestno dekle je moralo zavihati rokave snežno bele bluzice, se povzpeti na pručko in se za pozitivno oceno potruditi, da pod pokrovom najde svečke.

Naj zaključim z neznanjem menjave pnevmatike: pred časom me je potolažila prijateljica, ki mi je zaupala, da tudi če obtičiš na cesti zaradi počene gume, se navadno najde kavalir, ki ti priskoči na pomoč. »Le za vso potrebno mehanizacijo moraš pred tem poskrbeti sama. Iz prtljažnika izvlečeš gumo, ob njo položiš potrebno ročko, ni odveč, da tudi dvigneš avto. Kajti ni ga korenjaka, ki ne bo želel pokazati svojih mišic med vrtenjem vijakov, kar je pred njim opravila mašinca pri vulkanizerju.« Ja, očitno je tudi pri menjavi pnevmatike vse odvisno od dobre predigre na cesti.