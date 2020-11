Netflixova uspešnica Krona (The Crown), ki jo je v preteklosti, vsaj če gre verjeti princesi Evgeniji, spremljala celo njena babica, kraljica Elizabeta II., je tokrat šla predaleč. Tako vsaj menijo člani kraljeve družine, ki so nezadovoljni s tem, kar je prikazano v novi, četrti sezoni. Medtem ko so se prejšnje tri sezone ukvarjale predvsem s kraljico Elizabeto II., tokratna predstavlja obdobje med letoma 1977 in 1990, ki je bilo, ko gre za Veliko Britanijo, zanimivo iz dveh razlogov – britanske premierke Margaret Thatcher ter burnega zakona med princeso Diano in princem Charlesom. Trn v peti kraljevi družini je seveda slednje.

Ustvarjalci serije se pri prikazu odnosa med princeso Diano in princem Charlesom niso zadrževali. Kakih 80 milijonov gledalcev, ki spremljajo serijo, v desetih epizodah lahko vidi, kaj se je med zakoncema dogajalo za zaprtimi vrati, po mnenju nekaterih pa še več, torej tudi kakšno izmišljeno stvar oziroma neresnico. Kraljica Elizabeta II. ter njen mož Filip in otroci Charles, Anne, Edward in Andrew so prikazani kot hladni snobi, ki jih težave mlade Diane, neskončno zaljubljene v Charlesa, niso ganile, prav tako pa ji niso pomagali, ko se je spopadala z bulimijo. Še najbolj brezsrčen od vseh je Charles, ki je Diano celo tik pred poroko varal s Camillo Parker-Bowles, razmerja z njo pa ni prekinil v vseh 15 letih, kolikor je trajal njun zakon. Diana je srečo po ločitvi našla v zvezi z Dodijem Al Fajedom, ki pa se je tragično končala že po dveh letih, v avtomobilski nesreči v Parizu, med preganjanjem paparacev.

Nezadovoljen je tudi Dianin brat Razlogov za nezadovoljstvo kraljeve družine tako ni malo, še najbolj pa je nad Krono razočaran princ William, ki ga je podoba, kakršno o njegovem očetu slika serija, močno prizadela. Po besedah vira z britanskega dvora, ki je Williamovo mnenje razkril za Daily Mail, se mu takšna upodobitev zdi krivična do očeta. Poleg tega je prijateljem rekel, da je Netflix oba od staršev ne samo izkoristil, ampak predstavil neresnično in poenostavljeno sliko samo zato, da bi z njo zaslužil. Ustvarjalci serije so privlekli na dan zelo težke čase izpred 25 ali 30 let, ne da bi mislili na čustva drugih, kar ni »ne pošteno ne prav, še posebno, ker je veliko stvari neresničnih«. Enako meni Dianin brat Charles Spencer, ki Netflixove gledalce opozarja, naj si četrto sezono ogledajo »s skeptičnimi očmi«. Kot je povedal v intervjuju za ITV, gledalci, sploh Američani, Krono gledajo kot dejstvo, česar ne bo »mirno prenašal, zdaj ko je v središču serije Diana«. Spencer četrti sezoni Krone ni bil naklonjen že pred njeno premiero, saj je zavrnil prošnjo Netflixa, da bi del serije posneli v družinskem domu Spencerjevih v Angliji. »Producenti Krone so vprašali, ali bi lahko snemali na Althorpu, in seveda sem rekel, da ne. Kar me skrbi, je to, da ljudje gledajo serijo in pri tem pozabijo, da gre za fikcijo. Predvidevajo, sploh tujci, da je vse res, Američani pa mi govorijo, da so gledali Krono, kot da bi se udeležili učne ure iz zgodovine. No, pa se je niso. Veliko je sklepanja in veliko izmišljanja, kajne? Lahko nekaj obesiš na dejstva, a koščki vmes niso dejstva,« je dejal in se spomnil sestre: »Čutim, da je moja dolžnost, da se postavim zanjo, ko se lahko. Izbrala me je za varuha svojih sinov… Odraščala sva skupaj in ko z nekom odraščaš, je za vedno oseba, kakršno si poznal, ne glede na to, kaj se z njo zgodi kasneje.«