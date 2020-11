Konkretno znižati obdavčitev plače (manjšo korekcijo so s prilagoditvijo dohodninskih razredov izvedli lani in poudarili, da gre za davčno reformo) je za vsako vlado trd oreh, saj bi prišlo do več stomilijonskega izpada prihodkov, ki jih še ne znajo ali nočejo enakovredno nadomestiti. Pa čeprav je neuradno prav siva ekonomija na leto ovrednotena na deset milijard evrov oziroma cel proračun. In je ta denar samo treba pobrati. Da pa bi državljane v času koronavirusa vseeno razveselili, so se v vladi odločili, da s 1. januarjem 2021 spremenijo način obračunavanja davka na motorna vozila. Ali prevedeno: novi avtomobili se bodo pocenili. Toda ne veselite se prehitro. Znižanje za večino ne bo astronomsko, kot je sporočil finančni minister Andrej Šircelj, pa se bo povprečni davek s 460 zmanjšal na 160 evrov, izpad v proračunu bo prvo leto predvidoma 29 milijonov evrov.

Davek bo odvisen od izpustov ogljikovega dioksida in načina pogona, stimulirali pa bodo kupce okolju prijaznejših avtomobilov, še zlasti električnih, ki jim DMV ne bo več treba plačati. Pričakovati je bilo, da bodo odzivi pozitivni, toda pri Zvezi potrošnikov Slovenije so prepričani, da so razlike med davki bolj in manj potratnih štirikolesnikov v najbolje prodajanih razredih premajhne, električni avti pa naj bi bili kljub ničnemu DMV za žep povprečnega Slovenca še vedno predragi. Prav tako pravijo, da prometna politika ni usmerjena pravilno, saj bi si morala prizadevati za zmanjšanje osebnega prometa in prehod na skupinski prevoz, posodobitev železnice in čistega javnega potniškega prometa, zmanjšanje onesnaženosti zraka in se odmakniti od umazanih pogonskih goriv. Vse lepo in prav, a to, kako se bodo v prihodnosti prevažali Slovenci, je vendarle tudi njihova osebna odločitev, ko bo nekoč vožnja postala povsem avtonomna in bo souporaba zaživela, pa bo tudi avtomobilov na slovenskih cestah avtomatično manj in zrak še bolj čist. A do tja nas vodi še dolga pot.

Kljub temu da povprečnemu Slovencu novi DMV ne prinaša norega prihranka, ga določena skupina sprejema z nasmeškom na obrazu – luksuzni davek se namreč ukinja. To prevedeno pomeni, da premožnim ne bo več treba iskati lukenj v zakonu in avta registrirati zunaj meja Slovenije, zato so strokovnjaki prepričani, da bo leto 2021 dejansko »leto hudih avtov«. DMV naj bi se za športna in luksuzna vozila nad vrednostjo 40.000 evrov zmanjšal tudi do desetkrat.

Sliši se znano. Tudi zadnja davčna reforma je namreč šla v to smer, da imam sam po novem približno osem evrov višjo neto mesečno plačo, bolje plačani menedžerji pa tudi nekaj sto evrov višjo. Zgodba, ki ni tipična zgolj za Slovenijo, temveč za kapitalistični svet. Bogati postajajo bogatejši, revni revnejši, srednji sloj pa izginja. Smo si tega pred 30 leti res želeli?