O tem, kako zelo hitro beži čas in s kakšno silno hitrostjo se spreminjajo stvari v avtomobilski industriji, je dokazov nič koliko. Enega najbolj zgovornih smo našli tudi s pomočjo našega arhiva. Pred dobrimi sedmimi leti, oktobra 2013, smo na teh straneh pisali o Rudolfu Dieslu. Ne naključno, minilo je namreč okroglo stoletje od njegove smrti, torej smrti človeka, ki je izumil posebne vrste motor z notranjim zgorevanjem. Takšnega, katerega glavni značilnosti sta, zapisano zelo poenostavljeno, da nasprotno od bencinskega motorja za gorivo uporablja plinsko olje in da nima vžigalnih svečk, saj vžig povzroči visoka temperatura močno stisnjenega zraka v valjih. In takšnega, ki po zaslugi (priimku) omenjenega možaka po njem nosi tudi ime – dizelski motor.

A zakaj bi bil to dokaz, da se v avtomobilski industriji zadeve odvijajo s svetlobno hitrostjo? Zaradi povedi, s katero se je začel takratni zapis. »Brez dizelskih motorjev si sodobnih avtomobilov, vsaj v tem trenutku, ne znamo predstavljati,« je pisalo. Dobesedno. Držalo je kot pribito. Živeli smo namreč v času, ko so tako na evropskem kot slovenskem avtomobilskem trgu novi štirikolesniki z dizelskimi motorji predstavljali krepko več kot polovico skupne prodaje novih vozil, in nič ni kazalo, da bi se to utegnilo spremeniti. A se je po znanih dogodkih (namig: afera Dieselgate) v naslednjih letih zgodilo prav to. Danes tako poved, stara vsega sedem let, zveni ne le smešno, temveč prav butasto, vsi indici pa kažejo na to, da bo verjetno že čez naslednjih sedem let povsem na mestu podobna, domala enaka poved, le da bi se začela z »Z dizelskimi motorji…«. A do tja še pridemo.

Razvoj v 30. letih

Čeprav nas dizelski motorji zanimajo predvsem v povezavi z avtomobili, je vendarle na mestu zapisati, da je Rudolf Diesel prvi dizelski motor patentiral že leta 1893, nedolgo za tem pa naj bi izjavil tudi: »Prišel bo tudi avtomobilski motor in šele takrat bom lahko moje življenjsko delo označil za končano.« A Diesel tega ni dočakal. Tudi 20 let pozneje, ko je umrl v sumljivih okoliščinah (najpogosteje se omenja samomor), avtomobilskih dizelskih motorjev še ni bilo na vidiku, so pa njegovo idejo razvijali naprej in predstavljali nove in nove vrste takšnih motorjev. Tako je denimo marsikje postal pomembna zamenjava za parni stroj, njegova uporaba pa se je razširila tudi na mnoga druga področja, od stacionarnih motorno gnanih sistemov do ladij, malce pozneje pa so ga začeli uporabljati tudi pri tovornjakih, lokomotivah… Tako je bilo le vprašanje časa, kdaj bo dizelski motor poganjal tudi avtomobile, kar je bilo na neki način tudi logično. »Dizelski motor ima v primerjavi z bencinskimi prednosti predvsem v izkoristku in posledično manjših stroških, daljši življenjski dobi, nižjih stroških vzdrževanja in visokem navoru že pri nižjih vrtljajih, medtem ko mu v minus lahko štejemo večjo težo, glasnejši tek in predvsem višji izpust trdih delcev,« pravijo strokovnjaki. A pozor – ko govorimo o izpustih, je na mestu poudariti tudi, da ima obenem nižje izpuste ogljikovega dioksida.

Kakor koli, če bi želel dočakati prve avtomobile s pogonom na dizelski motor, bi moral Rudolf Diesel živeti do 30. let prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi. Leta 1933 je primerke z 1,7-litrskim dizelskim motorjem v modelu rosalie ponudil Citroën, vseeno pa se v zgodovinskih knjigah kot prvi avtomobil serijske proizvodnje z dizelskim motorjem omenja mercedes-benz 260 D, ki so ga predstavili leta 1936 in do leta 1940 naredili natanko 1967 enot. Njegov 2,6-litrski motor je premogel 33 kilovatov (45 konjev) moči, poraba pa je bila »le« 9,5 litra goriva na 100 kilometrov, kar je pomenilo za tiste čase velikanski doseg 400 kilometrov in okrog 30 odstotkov nižjo porabo od primerljivih bencinskih motorjev.