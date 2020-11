Druga tekma v Kuusamu je bila takšna, kot se za to finsko prizorišče pričakuje. Za dober rezultat je bilo potrebno imeti tudi nekaj sreče z vetrom. Najbolje se je v zahtevnih vetrovnih razmerah znašel Halvor Egner Granerud, ki je z izjemnim drugim skokom poskrbel, da je Nemec Markus Eisenbichler prvič v sezoni moral priznati poraz in se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil Poljak Dawid Kubacki. Najboljši Slovencev je bil Anže Lanišek na desetem mestu, po prvi seriji pa je zasedal celo odlično tretje mesto.

Odlična reakcija Laniška

Že ob uvodnem skoku na tretji tekmi sezone je bilo moč uvideti, da bo za dober rezultat dan potrebno imeti nekaj sreče, saj je že štartna številka ena morala zapustit zaletno rampo zaradi neustrezni razmer. Kljub spremenljivem vetru je žiriji brez večjih težav uspelo izpeljati tekmovanje.

Spremenljive razmere pa so poskrbele za marsikatero presenečenje in tudi razočaranje že po prvi seriji. Prav pretirane sreče z vetrom v prvi seriji niso imeli niti v slovenskem taboru. V nekakšni vetrovni luknji sta nastopila Anže Semenič in Timi Zajc, ki sta tako ostala brez finalne serije, v finale pa se ni uvrstil niti Tilen Bartol. Bolje so se v težkih razmerah znašli Peter Prevc, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič, ki so se po polovici tekmovanja nahajali od 15. do 18. mesta. Izjemen skok pa je v prvi seriji uspel včerajšnjemu osmoljencu Anžetu Lanišku, ki je tako dokazal, da se mu je včeraj zgodila zgolj neljuba napaka in je v odlični formi. Pristal je pri 138 metrih in pol ter zasedal odlično tretje mesto. Izjemno formo je v prvi seriji znova potrdil letos odlični Nemec Eisebichler, ki je dokazal, da mu do živega ne pridejo niti zahtevne vetrovne razmere. Z najdaljšim skokom dolgim 141 metrov je po prvi seriji vodil s prednostjo več kot desetih točk. Pred Laniškom je bil še Norvežan Robert Johannson, ki je skočil enako daleč kot slovenski orel, a zbral devet desetink točke več. Zelo blizu stopničk po prvi seriji je bil še Johanssonov rojak Halvor Egner Granerud, ki je za Laniškom zaostajal sedem desetin točke. Ostali so nato že zaostanek večji od petih točk za Žabo, kot tudi kličejo mladega Laniška.