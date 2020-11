Športna blagovna znamka Adidas se je odločila razveseliti ljubitelje košarke in javnosti predstavila nove športne copate jugoplastika, ki jih je podprla s spotom. Ta ima na instagramu spletne trgovine BSTN že več kot 35.000 ogledov.

»Tako je to počela stara šola!« pravijo v uvodu v spot za nostalgične Adidasove športne copate, ki jih je navdihnil košarkarski klub Jugoplastika, danes KK Split, na voljo za nakup pa bo le 150 parov. Glavna zvezda in edini model v oglasu za športne copate, posvečene Jugoplastiki, je Paško Tomić, hrvaški košarkar, ki je igral konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Z Jugoplastiko je pod vodstvom trenerja Božidarja Maljkovića in s Tonijem Kukočem ter Dinom Rađo na parketu leta 1988 osvojil pokal evropskih prvakov. V spotu Tomić, kot veleva stara šola, pred treningom uživa v »desetki« čevapčičev z ajvarjem in mineralno vodo. Po tem Paško Tomić stopi pod koš in z metom žoge nanj dokaže, da lahko brez težav zadane. »Ni problema,« pravi Tomić, dokler le ne zgreši zadnjega meta in nato kot stara šola pravih balkanskih igralcev glasno preklinja.

Med tistimi, ki bodo od spletne trgovine BSTN, ki je objavila oglas na svojem družbenem profilu, v dar prejeli športne copate, je Božidar Maljković, prav tako jih bodo dobili Toni Kukoč, Dino Rađa, Paul Pogba, James Harden in številne druge znane športne osebnosti, ki imajo z Adidasom podpisano sponzorsko pogodbo.