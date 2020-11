Večina zgodb v knjigi, ki jo je s podporo Spirita Slovenija sedmo leto zapovrstjo izdala družba EY Slovenija, osvetljuje podjetja iz sveta prehrambne industrije, saj je epidemija koronavirusa še posebno poudarila njihovo vlogo v negotovih časih. »Letošnja knjiga, s katero smo dopolnili knjižnico 70 zgodb slovenskih družinskih podjetij, je nastala kot pričujoči dokument časa, ki ga je zaznamovala kriza,« pove Mojca Emeršič, vodja družinskega podjetništva pri EY Slovenija. Tokratna izdaja bralce s predstavitvijo podjetij, med katerimi so štiri gazelje zgodbe, prek narodno-zabavne glasbe in traktorske proizvodnje popelje na področje elektronskih sklopov in pomena vpeljave elektronskega poslovanja v življenje podjetij.

Edini slovenski proizvajalec traktorjev Kranjska Agromehanika velja za vodilnega proizvajalca kmetijske mehanizacije v srednji in jugovzhodni Evropi. Veliko večino, kar 90 odstotkov proizvodnje, izvozi, največ v evropske države, v zadnjih letih pa tudi na druge celine, skupno v več kot 30 različnih držav. Podjetje z več lastniki, ki je bilo okronano z nazivom gazela gorenjske regije 2019, zaposluje več kot 150 delavcev. Lani je imelo 22 milijonov evrov prihodkov in je tako kot večino let poslovalo z dobičkom. K temu pripomorejo razvoj lastne tehnologije in vsako leto izboljšani modeli škropilnic, pršilnikov, traktorjev in druge mehanizacije. »Za razvoj je zdaj ravno pravi čas, saj imamo vendarle malo več časa kot pred krizo, ki ga lahko namenimo za razmislek, kako naprej. Naš cilj je, da bomo lahko po koncu krize kupcem ponudili nove, še boljše izdelke,« z optimizmom zre v prihodnost vodja prodaje Anže Šinkovec, predstavnik druge generacije podjetja, katerega direktor je Jan Šinkovec.

Podjetji z enim srcem in skupno filozofijo V gorenjskih podjetjih Consult Commerce in Fine Culinar ponujajo predvsem zamrznjene izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih iz lokalnih sestavin. Za uspešno podjetniško zgodbo stoji družina Cerkovnik iz Tržiča. Čeprav sta podjetji dve, prvo se ukvarja s proizvodnjo, drugo s prodajo, imata ista lastnika in direktorja. Predvsem pa ju združuje ista filozofija: kupcu ponuditi dobro in zdravo, kakovostno in hranljivo, pristno ter domačo slovensko hrano polnega okusa. Kupci so zelo različni – od javnih zavodov, kot so vrtci, šole in domovi za starejše, in velikih trgovskih verig do gostincev in hotelirjev. Posebnost proizvodnega podjetja Fine Culinar, finalista v izboru za gorenjsko gazelo 2019, so ročno pripravljeni izdelki iz domačih sestavin brez aditivov in ojačevalcev okusa. »Zdrava prehrana je tista, ki nas ohranja močne, vitalne, v formi in pripravljene na vsakodnevne izzive. To je hrana za zdrave možgane,« razmišlja prvi mož obeh podjetij Miro Cerkovnik, ki dodaja, da je vsaj štiri petine sestavin vedno slovenskih. Podjetji s 45 zaposlenimi sta imeli lani 4,3 milijona evrov čistih prihodki od prodaje.

Največji pridelovalec sadja in zelenjave Skupina Evrosad iz Krškega, gazela dolenjsko-posavske regije 2012, ima skoraj 600 hektarjev površin in pridela okoli 22.000 ton sadja na leto, kar je skoraj tretjina slovenske proizvodnje. Izvažajo ga na osemnajst trgov, od tega v trinajst držav Evropske unije in šest držav Bližnjega vzhoda. »Naš cilj ni biti največji v naši panogi, pač pa najboljši,« pove direktor Boštjan Kozole, ki uspešno in inovativno nadaljuje podjetniško zgodbo svojega očeta Ivana. Glavni proizvod skupine, ki poleg matičnega podjetja zajema še Sadjarstvo Blanca in Sadjarstvo Ormož, so jabolka, kupci pa so predvsem velike trgovske verige in specializirani veletrgovci s sadjem. Pot njihovega izdelka do končnega kupca je izredno kratka, kar pomeni, da lahko kupec v Evrosadovo jabolko ugrizne že nekaj ur po obiranju. Sodelovanje z lokalnimi pridelovalci, skupina ima trideset pogodbenih partnerjev, pomeni visoko kakovost pridelkov iz ekološke pridelave, s katero se skupina ukvarja zadnjih pet let. Evrosad je lani s 125 zaposlenimi ustvaril 10,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje.

Glavna dodana vrednost so inženirji MI Elektronika, gazela osrednjeslovenske regije in bronasta gazela 2019, je med največjimi ponudniki storitev elektronske proizvodnje v Sloveniji. S komponentami opremlja tiskana vezja za najzahtevnejše kupce s področij medicinske industrije, varilne tehnike, aeronavtike in igralništva. »Največja prednost našega podjetja je 32 inženirjev, ki 'vstavljajo' znanje v izdelane sklope, te pa kot slovensko znanje potem prodamo na globalnem trgu,« pove ustanovitelj Ignac Mertik, ki je vodenje podjetja pred dvema letoma zaupal hčerki Sonji Rastoder. Največji trgi podjetja, ki je z večinsko prodajo v tujini lani ustvarilo 7 milijonov evrov prihodkov in imelo 1,5 milijona evrov čistega dobička, so ZDA, Južna Koreja in Kitajska. Krize v podjetju ne občutijo preveč in računajo, da bo poslovni rezultat letos podobno uspešen kot lani. Zaradi dinamične rasti zadnjih petih let, v katerih so prihodke povišali za kar 250 odstotkov, načrtujejo, da se bo število zaposlenih s sedanjih 50 v desetih letih povečalo na 250 – tudi na račun širitve v novem proizvodnem obratu v Logatcu, kamor se bodo z Brezovice preselili prihodnje leto.