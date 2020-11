Kako povoziš ljudstvo in ustavo?

Pridobiš 46 poslancev, ki imajo radi poslanske plače in druge privilegije. Najprej jim daješ korenček, ah, ne, piškotek, potem večkrat palico. Dopoveduješ jim, kako rešujejo državo in življenja toliko časa, da so o tem še sami prepričani. Paziš, da vse umazane zadeve opravijo namesto tebe, negativne posledice prevališ nanje, potem jih lahko izsiljuješ. Kmalu postanejo od tebe odvisni, ne mislijo s svojo glavo in vse naredijo zate.