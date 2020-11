V ponedeljek bo sončno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V sredo bo oblačno, popoldne ali zvečer bo začelo snežiti, po nižinah Primorske pa deževati. Burja na Primorskem se bo znova krepila.

Vremenska slika: Nad severnim delom zahodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi severnih smeri hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo povsod zjasnilo, le v notranjosti Hrvaške bo ostalo bolj oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.

V ponedeljek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje bo ugoden. V ponedeljek bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.