Tam ni bilo gledalcev, dvoboj osmih rund, vsaka je namesto treh trajala dve minuti, je bil na ogled prek spletne povezave.

"Včasih sta ti dve minuti videti kot tri. Vesel sem, da je to za mano in se že veselim, da bom kaj takega kmalu ponovil," je povedal Tyson ter ob priznanju, da si je želel zmage, šaljivo dodal: "Z izidom se moram sprijazniti. Ja, navsezadnje je to kar dobro. Tudi publika je s tem zadovoljna."

Jones, ki je bil med dvobojem še bolj utrujen od tekmeca in se je pogosto dobesedno naslanjal nanj, je bil bolj nezadovoljen. "Ne maram neodločenih izidov in tudi tokrat bi moral biti razplet drugačen. Ves čas me je udarjal z glavo, boksal v telo. Slednje je pri meni pustilo posledice in sem bil zato še bolj izčrpan."

Tyson je dvoboj začel s šestimi porazi in petdesetimi zmagami, od tega 44 s knockouti, Jones pa s z devetimi porazi ob 66 zmagah, 47 s KO.

Tyson je bil nesporni vladar težke kategorije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, desetletje pozneje pa je zašel v težave in je izgubljal šampionske pasove, v zasebnem življenju pa je bil obtožen posilstva in je preživel tri leta v zaporu ter precej časa tudi na sodiščih.

Na njegovo nemoč v tistem obdobju najbolj spominja dvoboj z Evanderjem Holyfieldom, ki mi je odgriznil uho. Iz ringa na veliki sceni je odšel leta 2002 po porazu za naslov svetovnega prvaka z Lennoxom Lewisom.

Leto dni pozneje je po dolgih letih finančnih težav razglasil osebni stečaj, sledilo je še nekaj let poskusov vrnitve v svet boksa. Sedaj se je vrnil, da bi ustanovil nekakšno ligo legend.