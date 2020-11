Kot je po navedbah Ericsson Slovenija spomnil direktor družbe Aleksandar Todorovski, bo uvedba 5G telekomunikacijskim operaterjem med drugim omogočila preusmeritev večjih porabnikov podatkov s 4G na 5G ter izboljšala uporabniško izkušnjo v omrežju.

"Naša mednarodna raziskava kaže tudi, da bodo ponudniki informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki bodo za svoje delovanje uporabljali tehnologijo 5G kot prvi na trgu, okrepili svojo blagovno znamko. Na ta način bodo lažje predstavili primere dobre prakse med potrošniki in uvajali nove poslovne modele," so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Raziskava, ki jo je opravil Ericsson, je pokazala, da bi lahko ponudniki telekomunikacijskih storitev do leta 2030 ustvarili več kot 110 milijard evrov zgolj s prihodki od digitalnih storitev, in sicer s proaktivnim vlaganjem v razvoj in trženje projektov 5G.

Okoli 40 odstotkov napovedanih prihodkov bo nastalo zahvaljujoč potrošniški porabi za obogatene video vsebine in obogateno resničnost, virtualno resničnost in igre v oblaku, ki jih bodo omogočala omrežja 5G.

Poročilo izpostavlja tudi vpliv pandemije covida-19 na pripravljenost potrošnikov, da plačajo naročnino za dostop do omrežja 5G. V začetku leta 2019 je bil povprečen potrošnik pripravljen plačati 20 odstotkov višjo naročnino za 5G. Danes se je ta delež znižal na 10 odstotkov pri povprečnih potrošnikih, vsak tretji zgodnji uporabnik tehnologije 5G pa je še vedno pripravljen plačati 20 odstotkov višjo naročnino.

Ericsson je raziskavo izvedel v sodelovanju s podjetjem Omdia, zanjo pa uporabil lastne podatkovne vire in vire Omdie. Podatke je pridobil tudi z raziskavo s 7500 uporabniki pametnih telefonov na 17 trgih.