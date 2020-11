V hudem neurju na Sardiniji umrli trije ljudje

Sardinijo je danes zajelo hudo neurje, ki je terjalo življenje treh ljudi - enega je skupaj z avtomobilom odnesla narasla reka, umrla sta še starejša ženska in moški, čigar hišo je zasul plaz, poročanje lokalnih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA. Več ljudi so morali po obilnih padavinah, ki so se začele v petek, prepeljati na varno.