Markus Eisenbichler je očitno najbolj vroč skakalec v uvodu nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pot do druge zmage na drugi posamični tekmi je tlakoval z izjemnim skokom v prvi seriji. Pristal je pri 146 metrih in si priboril 8.8 točke prednosti pred Dawidom Kubackim iz Poljske, ki je skočil 139 metrov. Nemec je nato odlično formo potrdil tudi v drugi seriji, ko je še povečal svojo prednost in slavil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu. Drugi je bil Piotr Zyla iz poljske, tretji pa Kubacki. Pozitivno je presenetil Bor Pavlovčič, ki je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu in je bil sedmi. Do točk so prišli še Žiga Jelar, Anže Semenič in Peter Prevc.

Napaka Laniška v prvi seriji V skakalnem centru Ruka o razpletu tekem velikokrat odloča veter, ki pa danes tekmovalcem in žiriji ni povzročal težav in so bili pogoji dokaj enakovredni za vse tekmovalce. Za slovensko odpravo na severu Evrope je tekmo odprl Žiga Jelar, ki si je s skokom dolgim 129 metrov priboril zelo solidno deveto mesto po prvi seriji. Nastop v drugi seriji sta si zagotovila tudi Anže Semenič in Peter Prevc, ki pa s samo izvedbo nista bila pretirano zadovoljna. Na polovici tekme sta zasedala 27. in 25. mesto. Žal se skok po željah ni izšel Tilnu Bartolu, ki je s 118 metri ostal izven finala na 33. mestu. Odlično je nato nase opozoril mladi Bor Pavlovčič, ki je odjadral 134 metrov in pol ter po prvi seriji zasedala odlično peto mesto. Vse je že kazalo, da se stanje v slovenski reprezentanci obrača na bolje, pa je veliko napako storil najboljši slovenski tekmovalec na prvi tekmi letošnje sezone Anže Lanišek. 114 metrov je pomenilo, da je Lanišek ostal brez novih točk svetovnega pokala in tekmovanje zaključil na 39. mestu. Kljub temu, da je Pavlovčič zasedala zelo dobro 5. mesto, pa veliko možnosti za napad na zmagovalni oder za slovensko reprezentanco ni bilo. Pavlovčič je po prvi seriji za vodilnim Nemcem zaostajal 19,9 točke, za tretjim Japoncem Jukijem Satom pa 8,6 točke.